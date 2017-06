Katamaran kentert spektakulär bei America's Cup

Spektakuläres Kentern des neuseeländischen Emirates-Katamarans bei einem Manöver in der Vorstartphase eines Semi-Final-Rennens des America's Cups vor Bermuda. Raue See und hohe Windgeschwindigkeiten machten das Manövrieren am Dienstag extrem schwierig. Die sechsköpfige Crew von Steuermann und Olympiasieger Peter Burling blieb zum Glück unverletzt. Der Skipper wirkte nach dem Unfall jedoch extrem zerknirscht, aber zugleich auch sehr erleichtert: "Offensichtlich haben wir einiges an Schaden erlitten. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass alle an Bord ohne größere Verletzungen geblieben sind. Es ist eine riesen Erleichterung, wenn man erst sieht, dass einige von ihnen ins Meer fallen, dann aber ihre Köpfe auftauchen und es ihnen gutgeht. Und genau in diesem Moment kontrollieren die Jungs den Schaden, der nicht ganz ohne ist. Aber es sieht so aus, dass man es reparieren kann und dass wir bald wieder aktiv werden können." Durch das Kentern von Team New Zealand hat nun der viermalige Segel-Olympiasieger Sir Ben Ainslie mit seinem Team Großbritannien weiterhin die Chance auf den Einzug ins Playoff-Finale. Aber noch führen die Neuseeländer mit 3:1 gegen das britische Boot Land Rover BAR. Die Regel lautet: Wer als erstes fünf Siege schafft, der darf dann ins Finale einziehen. Und dort wartet bereits der gesetzte Titelverteidiger aus den USA. Es bleibt also weiterhin extrem spannend beim prestigeträchtigen America's Cup vor Bermuda.