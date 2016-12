So fangen Abschiedsreden an: "Ich habe jetzt so viele Spiele gespielt. Ich habe Dinge erreicht, von denen ich nie zu träumen gewagt habe. Und: Tennis wird, natürlich, immer meine große Liebe sein" – mit diesen Worten hat Ana Ivanovic ihren Abschied vom Profisport erklärt. Die Gattin von Bastian Schweinschweiger sagte in einem Video auf Facebook, dass es sowohl ihr persönlicher Anspruch sei als auch professionelle Notwendigkeit, körperlich auf allerhöchstem Niveau zu sein. Doch das sei ihr nicht länger möglich. Auch weniger ihrer diversen Verletzungen. Deswegen ziehe sich nun aus der Tenniswelt zurück.

Ana Ivanovics Abschiedserklärung auf Facebook

Ivanovic hatte bereits am Dienstag eine Erklärung angekündigt, woraufhin spekuliert wurde, ob sie möglicherweise eine Schwangerschaft bekannt geben würde. Hat sie nicht. Dennoch ließ sie ein paar Worte zu ihrer Zukunft fallen: "Ich werde meine Träume leben", sagte sie. Zudem hätten sich einige Geschäftsmöglichkeiten ergeben, denen sie sich widmen will. Darunter, so die Ex-Tennisspielerin: "Beauty und Fashion, sowie meine Arbeit für Unicef." Schweini, bei Manchester United nicht mehr erste Wahl, wird sich sicher freuen, nun mehr von seiner Ehefrau zu haben.