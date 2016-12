Der Aufstieg an die Spitze der Tenniswelt hat nicht nur das Leben von Angelique Kerber verändert, sondern auch die Weltranglisten-Erste selbst. „Wie andere mich beurteilen, davor hatte ich immer Angst. Ich bin stolz, dass ich es hinbekommen habe, die Angst zu überwinden, von den anderen als arrogant angesehen zu werden“, sagte die frisch gekürte Sportlerin des Jahres dem stern.

Die 28-jährige Kerber galt lange als zu zögerlich für die ganz großen Titel, bevor sie zu Beginn des Jahres die damalige Weltranglisten-Erste Serena Williams überraschend im Finale der Australian Open bezwang und damit ihren ersten Grand-Slam-Titel errang. Kerber erreichte danach noch das Finale von Wimbledon und siegte erneut beim letzten Grand-Slam des Jahres, den US-Open. Bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro holte sie sich außerdem die Silbermedaille.

"Ich fühle mich viel selbstbewusster", sagte Kerber dem stern, "ich weiß jetzt, was ich will und was mir guttut, lange war das ja nicht so."

Das ausführliche Porträt über Angelique Kerber lesen im neuen stern - diese Woche schon ab Mittwoch