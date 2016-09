Angelique Kerber hat durch einen Sieg gegen Serena-Williams-Schreck Roberta Vinci das Halbfinale der US Open erreicht. Gegen die Vorjahresfinalistin setzte sich die 28 Jahre alte Linkshänderin aus Kiel am Dienstag mit 7:5, 6:0 durch und steht zum dritten Mal in diesem Jahr bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Vier. Kerber trennen damit nur noch zwei Siege vom Titel und dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste.

Nach 78 Minuten auf dem Center Court hatte die Australian-Open-Siegerin ihren zweiten Matchball genutzt. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Weltranglisten-Zweite am Donnerstag auf die Dänin Caroline Wozniacki oder Anastasija Sevastova aus Lettland.

"Sie hat letztes Jahr ein fantastisches Turnier gespielt und großartige Erinnerungen daran. Aber für mich ist es wichtig, rauszugehen und mein Spiel zu spielen", hatte Kerber vor dem fünften Duell mit Vinci angekündigt. Die 33-Jährige aus dem italienischen Taranto hatte im vergangenen Jahr im Halbfinale völlig überraschend Serena Williams aus dem Turnier geworfen und die historische Chance der Amerikanerin auf vier Grand-Slam-Siege in einem Jahr zerstört.

Der erste Satz ist zäh

Im ersten Match des Tages entwickelte sich im Arthur-Ashe-Stadium genau das zähe Match, das Kerber erwartet hatte. Im ersten Durchgang hatten beide Spielerinnen große Probleme mit ihrem Aufschlag.



Die nach Serena Williams zweitälteste im Hauptfeld verbliebene Spielerin nahm Kerber gleich den ersten Service ab, die Norddeutsche konterte mit einem Re-Break. Bis zum 5:5 ging es munter hin und her, Vinci brachte Kerber mit ihren permanenten Slices mitunter zur Verzweiflung. Mit einem lauten "Komm jetzt" feierte Kerber den Punkt zum 6:5. Nach 54 Minuten unterlief Vinci ein Fußfehler - und Kerber entschied den ersten Satz für sich. Die Italienerin reckte den Daumen in die Höhe und applaudierte ironisch dem Linienrichter.



Angelique Kerber kann zur Nummer eins aufsteigen

Auf dem Weg ins Viertelfinale hatte die Weltranglisten-Achte Vinci die Deutschen Anna-Lena Friedsam und Carina Witthöft besiegt. Doch Kerber wurde im zweiten Satz immer stärker und ließ keine Zweifel mehr an ihrem zweiten Halbfinal-Einzug bei den US Open nach 2011 aufkommen. Damals hatte sie als ungesetzte Spielerin überraschend das Halbfinale erreicht und ihren Weg in die Weltspitze begonnen.



Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale kann sie nun den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere feiern. Sollte sie am Samstag tatsächlich triumphieren, würde sie auch definitiv Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen. Sollte Serena Williams in New York nicht das Endspiel erreichen, würde Kerber sogar ohne Finaleinzug zur neuen Nummer eins im Damen-Tennis aufsteigen. "Ich schaue nur auf mich, alles andere kommt Schritt für Schritt", sagte Kerber mit leiser Stimme in die TV-Kamera, als sie um kurz nach zwölf Uhr mittags (Ortszeit) das größte Tennisstadion der Welt betrat. Bis zur Nummer eins sind es nur noch zwei Schritte.