Am 'Lighthouse Beach' in Australien filmen Drohnen die Küste, um Haiangriffe schon früh zu erkennen. Diese Aufnahmen zeigen einen weißen Hai, der Kurs auf zwei Surfer nimmt. An der Küste des "Lighthouse Beach" in Australien spüren Drohnen Haie auf. Haiangriffe können so besser vermieden werden. Die australische Regierung investierte 16 Millionen AUD in diese Schutzmaßnahme. Zum Glück war dieser Hai wohl nicht ganz so hungrig.