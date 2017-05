Basketball-Star nennt Erdogan "Hitler unseres Jahrhunderts"

Der Basketballer Enes Kanter ist in der nordamerikanischen NBA ein Star. Er spielt seit 2015 als Center für das Team von Oklahoma City Thunder. In früheren Jahren war Kanter auch für die Auswahl der Türkei Nationalspieler. Jetzt hat einer der derzeit bekanntesten türkischen Basketballer den Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, als den "Hitler unseres Jahrhunderts" bezeichnet. O-Ton: "Gut, über Erdogan, ich meine, er ist ein furchtbarer Mann. Definitiv. Ich sagte das in einer Show, natürlich ist das eine wirklich heftige Äußerung. Ich sagte denen, dass er der Hitler unseres Jahrhunderts sei. Natürlich, ich weiß, das ist heftig, aber wissen Sie, ich meine, all diese Menschen, von denen ich mitbekomme, dass sie einfach getötet werden, ermordet werden, gefoltert werden. Das war ganz klar einer der traurigsten Momente, die ich hatte. Aber ich meine, hoffentlich wird die Welt etwas dagegen tun." Enes Kanter ist bekennender Anhänger des auch in den USA lebenden türkischen Geistlichen und Dissidenten Fethullah Gülen. Vor einigen Tagen hatten türkische Behörden offenbar Kanters türkischen Pass für ungültig erklärt. In dem Zusammenhang war Kanter in Rumänien einige Zeit festgehalten worden.