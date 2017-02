Die wichtigsten Infos zur Biathlon-WM in Hochfilzen

Vom 8. bis zum 19. Februar findet im österreichischen Hochfilzen die Biathlon-WM 2017 statt. Die an der Grenze zwischen Tirol und Salzburg gelegene Gemeinde ist damit nach 1978 und 2005 bereits zum dritten Mal Austragungsort der Titelkämpfe der besten Skijäger und Skijägerinnen, die sich in insgesamt elf Wettbewerben an neun Wettkampftagen messen.

Der stern informiert Sie nachfolgend über alle wichtigen Infos und Hintergründe zum wichtigsten Saisonevent im Biathlon:

Die deutschen Biathleten wollen in diesem Jahr erneut nicht nur Nebendarsteller sein, sondern selbst zu den Hauptakteuren gehören. Vor allem Laura Dahlmeier, die nach starken Saisonleistungen als Weltcup-Gesamtführende mit entsprechendem Selbstvertrauen nach Hochfilzen kommt, dürfte dem Deutschen Skiverband (DSV) einige Medaillen einfahren. Ob es wie 2016 bei der Weltmeisterschaft von Oslo wieder zu fünf WM-Medaillen (einmal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze) reichen wird, muss sich zeigen. Sie selbst gab sich im Vorfeld zumindest "heiß" auf die WM. "Ich möchte natürlich voll angreifen und versuche auf Sieg zu laufen", sagte die unter Experten als Favoritin gehandelte 23-Jährige.



Laura Dahlmeier (23 Jahre):

Sie ist die neue Nummer eins im deutschen Biathlon. Die dreimalige Junioren-Weltmeisterin kam bei der WM 2013 über Nacht ins Rampenlicht, als sie ohne Weltcupstart für die Staffel nominiert wurde. Blieb ohne Schießfehler und ist seitdem im A-Kader. Trägt derzeit als erste Deutsche seit Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner 2012 das Gelbe Trikot. Kommt als Weltcup-Gesamtführende zur WM. In diesem Winter holte sie schon vier Siege und insgesamt fünf weitere Podestplätze. 2016 mit WM-Gold in der Verfolgung und insgesamt fünf Medaillen in fünf Rennen der Star im deutschen Team. Ist ein absoluter Outdoor-Freak, liebt Bergtouren und Klettern. Sie war schon auf dem Elbrus, dem Matterhorn und in diesem Mai vier Wochen in Nepal, wo sie zwei Sechstausender bestieg. Will mal in den Himalaja. In jedem Rennen eine Goldanwärterin.

Hobby: Bergsteigen, Klettern, Mountainbiken

Maren Hammerschmidt (27 Jahre):

Maren Hammerschmidt hatte den Ruf des ewigen Talents. Nach WM-Gold bei den Junioren 2010 ging es nicht vorwärts, auch aufgrund von Krankheiten und Verletzungen. Während ihre Zwillingsschwester Janin deshalb aufgab, biss sich Maren Hammerschmidt durch. In Hochfilzen lief sie im Dezember 2015 mit zwei zweiten Weltcup-Plätzen ins Rampenlicht. In dieser Saison hatte sie Startprobleme, doch im neuen Jahr läuft es viel besser. Sie trainiert in Ruhpolding und wohnt dort in einer WG mit Vanessa Hinz, ist Zolloberwachtmeisterin. Sie engagiert sich aktiv im Tierschutz - zog mit ihrer Freundin, der Langläuferin Denise Herrmann, Straßenkatzen auf. War mit ihrer Schwester nach der Saison in Rumänien und half in einem Tierheim. Hochfilzen gehört zu ihren Lieblingsstrecken. Top- Ten-Plätze sind drin.

Hobby: Motorrad fahren, Shoppen, Kochen und Backen, Tierschutz

Franziska Hildebrand (29 Jahre):

Als Älteste quasi die "Mutter der Kompanie". Nach ihrer tollen Vorsaison mit ihren ersten beiden Weltcupsiegen kam sie diese Saison noch nicht auf das Podest. Bisher sechs Top-Ten-Plätze. Wechselte vor der Saison die Ski-Marke, trainiert oft abseits des Teams individuell. Die Formkurve zeigt aber nach oben, auch wenn sich beim Schießen zuletzt Flüchtigkeitsfehler einschlichen. Dennoch will sie am Ort ihres ersten Weltcupsieges endlich ihre erste Einzelmedaille. Hat eine eineiige Zwillingsschwester. Studiert nebenbei Wirtschaftspsychologie. Hildebrand ist Sportsoldatin im Dienstgrad eines Hauptfeldwebels. An einem perfekten Tag immer gut für eine Einzelmedaille, für die Staffel gesetzt und dort Gold-Favoritin.

Hobby: Lesen, Internet

Vanessa Hinz (24 Jahre):

Die Spätstarterin war bis zum Winter 2011/2012 noch Langläuferin, dann probierte sie es bei den Skijägern. Gleich in ihrem ersten Biathlon-Winter holte sie bei der Junioren-WM Staffel-Gold. Ihre bisher beste Weltcupplatzierungen waren zwei vierte Plätze, einer in der Verfolgung und einer im Massenstart. In ihrer Wackel-Disziplin Schießen ist sie immer besser geworden. Dennoch schwankten ihre Leistungen auch in diesem Winter, gingen zuletzt aber deutlich nach oben. Lebt in Ruhpolding mit Maren Hammerschmidt in einer WG, ist Zolloberwachtmeisterin. Wenn alles passt, kann sie in die Top Ten laufen. Für eine Einzelmedaille wird es schwer. In der Staffel dürfte sie dabei sein.

Hobby: Sport, Lesen, Shoppen, Reisen

Nadine Horchler (30 Jahre):

Die "Steh-Auf-Frau" im deutschen Team, durchlebte eine wechselvolle Karriere. 2010 startete sie nicht mal im zweitklassigen IBU-Cup. Mit 23 stand Horchler am Scheideweg, aber sie machte weiter. Jobbte einen Sommer in einer Pizzeria, wurde in der Zeit mit Material von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner unterstützt und setzte sich eine Frist von einem Jahr. Sie wurde belohnt, schaffte den Sprung sogar ins Weltcup-Team. Aber richtig etablieren konnte sie sich nicht, zuletzt lief sie weitestgehend im IBU-Cup. Doch in Antholz siegte sie sensationell im Massenstart, es war ihr erster Weltcupsieg und ihr erstes Podest in der A-Liga.

Hobby: Bergtouren, Wellness

Die deutschen Biathlon-Männer um Simon Schempp

Bei den deutschen Männern ruhen die Hoffnungen vor allem auf Simon Schempp, der in Hochfilzen allzu gern in die Phalanx des Franzosen Martin Fourcade (gewann zehn der bisher 15 Weltcup-Rennen in dieser Saison) einbrechen und sich erstmals einen Einzeltitel sichern würde. Dafür jedoch, so der 28-Jährige, müsse er einen "perfekten Tag erwischen", weil der Franzose noch mal "einen Tick besser ist als im Vorjahr".

Simon Schempp (28 Jahre):

Der elfmalige Weltcupsieger wollte in diesem Jahr im Gesamtweltcup richtig angreifen. Doch er hatte zunächst wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und kam nur langsam in Schwung. Doch rechtzeitig zur WM zeigt seine Formkurve nach oben, er siegte in Oberhof im Massenstart vor Erik Lesser. Will endlich die ersten WM-Einzelmedaille seiner Karriere holen. Ein kompletter Weltklasse-Biathlet. Der große James-Bond-Fan machte auf den Malediven seinen Tauchschein. Er liebt Spätzle mit Soße und Fleisch, ist Fan des FC Bayern München. Bevor er zum Biathlon kam, fuhr er Ski alpin, spielte Handball und war bei der Leichtathletik. Bis zur 11. Klasse war er in der Schule ein "fauler Hund", schaffte dann aber das Abi mit 2,0. Ist mit Kollegin Franziska Preuß liiert.

Hobby: Kino, Motorradfahren, Tauchen

Benedikt Doll (26 Jahre):

Für Doll ist es die dritte Weltmeisterschaft. Bisher verhinderten seine Probleme im Stehendschießen konstant gute Platzierungen, als Vierter und Sechster bisher nur zweimal in den Top Ten. Der 1,7-Abiturient kämpft bis zum Umfallen, kann seine Leistungen sehr reflektiert einordnen und ist einer der schnellsten Läufer. Wird deshalb im Kollegen-Kreis auch als "Rennsemmel" bezeichnet. Kommt er fehlerfrei durch, ist er ein Medaillenkandidat. Der Hobby-Koch hat einen eigenen Blog, wo er vielfältige Rezepte vorstellt. Sein Lieblingsgericht nach einem Erfolg ist Rehrücken mit Spätzle, Rotkohl und Maronen. Mit Video- und Fotokamera ermöglicht er den Fans Einblicke ins Teamleben. Sein Opa war Jäger, sein Ur-Ur-Großvater Prof. Franz Kohlhepp sogar einer der Mitbegründer des Deutschen Skiverbandes.

Hobby: Kochen, Fotografieren, Webdesign

Florian Graf (28 Jahre):

Der Eppenschlager holte zwar in diesem Winter als erster die WM-Norm. Danach konnte er im Weltcup aber nicht mehr überzeugen. Lief zuletzt meist im IBU-Cup, konnte sich die letzten Jahre nicht im A-Team durchsetzen und fehlte bei den Großereignissen. Musste die EM in Polen krankheitsbedingt ausfallen lassen. Ist Ersatzmann, wird wohl nur im Ernstfall zum Einsatz kommen.

Hobby: Mountainbike, Saxophon, Motorrad

Erik Lesser (28 Jahre):

Der Verfolgungs-Weltmeister und Olympia-Zweite im Einzel sorgte hinter Simon Schempp beim packenden Massenstart in Oberhof für den ersten Weltcup-Doppelsieg seit zehn Jahren. Im Endspurt kochte er sogar den großen Martin Fourcade ab. Sechster im Gesamtweltcup, erreichte bisher sechs Top-Ten-Ergebnisse. Will Staffel-Gold holen, in den Einzelrennen rechnet er sich aber erstmal nichts Großes aus. Lebt mit Freundin Nadine und Dalmatinerhündin Jess in Oberhof. Der Fan des FC Erzgebirge Aue ist auch Ehrenmitglied des Fußball-Zweitligisten und saß bei einem Spiel auch schon auf der Bank. Bei einem Sieg jubelt er mit überkreuzten Armen - das steht für die gekreuzten Hämmer der Bergleute im Erzgebirge und ist eine Hommage an Aue. Bei Höhepunkten ist er oft zum richtigen Zeitpunkt top fit.

Hobby: Spielekonsole, Fußball, Lesen

Arnd Peiffer (29 Jahre):

Der eloquente Harzer wurde 2011 überraschend Sprint-Weltmeister. Seitdem gelang ihm aber kein weiterer großer Einzelerfolg. Aber er hat die Hoffnung auf einen neuen Coup nie aufgegeben. Veränderte in dieser Saison einiges. Peiffer wohnt nicht mehr wie die letzten Jahre in Oberhof, es ist nur noch ein Trainingsort von vielen. Zudem trainierte er öfter individuell ohne das Team - aber fast nie länger als eine Woche. Im Gesamtweltcup starker Vierter, stand zweimal auf dem Podest. Sein Lieblingsrennen ist der Sprint, da holte er sechs seiner sieben Weltcup-Siege. Der Kuchen-Liebhaber würde gerne mal mit Kanzlerin Angela Merkel Abendessen. Der Wirtschaftsingenieur-Student ist bei der Bundespolizei angestellt. Eine Einzelmedaille wäre keine Überraschung.

Hobby: Lesen, Kino

Jedes WM-Rennen live im TV und Internet zu sehen

Biathlon-Fans dürfen sich in den kommenden anderthalb Wochen auf eine gewohnt umfangreiche Berichterstattung freuen. Überträgt das ZDF die ersten Wettkampftage (9. bis 12. Februar), übernimmt ab dem 15. Februar die ARD das Kommando. Beide Sender bieten neben dem normalen TV-Signal auch Livestreams auf ihren Homepages www.zdfsport.de beziehungsweise www.sportschau.de an. Daneben überträgt auch Eurosport von der Weltmeisterschaft der Internationalen Biathlon Union (IBU) sowohl im TV wie auch im Livestream.

+++ Die genauen Übertragungszeiten können Sie dem nachfolgenden WM-Zeitplan entnehmen +++

Alle Entscheidungen der Biathlon-WM 2017

Mittwoch, 8. Februar:

Eröffnungsfeier der Biathlon-WM (Beginn: 19.30 Uhr)

Donnerstag, 9. Februar:

Mixed-Staffel (Start: 14.45 Uhr; ab 14.05 Uhr im ZDF und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr; ab 14.05 Uhr im ZDF und auf Eurosport) Titelverteidiger: Frankreich

Freitag, 10. Februar:

Damen: 7,5 km Sprint (Start: 14.45 Uhr; ab 14.25 Uhr im ZDF und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr; ab 14.25 Uhr im ZDF und auf Eurosport) Titelverteidigerin: Tiril Eckhoff (Norwegen)

Samstag, 11. Februar:

Herren: 10 km Sprint (Start: 14.45 Uhr; ab 14.30 Uhr im ZDF und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr; ab 14.30 Uhr im ZDF und auf Eurosport) Titelverteidiger: Martin Fourcade (Frankreich)

Sonntag, 12. Februar:

Damen: 10 km Verfolgung (Start: 10.30 Uhr; ab 10.15 Uhr im ZDF und auf Eurosport)

(Start: 10.30 Uhr; ab 10.15 Uhr im ZDF und auf Eurosport) Titelverteidigerin: Laura Dahlmeier (Deutschland)

Herren: 12,5 km Verfolgung (Start: 14.45 Uhr; ab 14.30 Uhr im ZDF und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr; ab 14.30 Uhr im ZDF und auf Eurosport) Titelverteidiger: Martin Fourcade (Frankreich)

Mittwoch, 15. Februar:

Damen: 15 km (Start: 14.30 Uhr; ab ca. 14.15 in der ARD und auf Eurosport)

(Start: 14.30 Uhr; ab ca. 14.15 in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidigerin: Marie Dorin-Habert (Frankreich)

Donnerstag, 16. Februar:

Herren: 20 km (Start: 14.30 Uhr; ab ca. 14.15 Uhr in der ARD und auf Eurosport)

(Start: 14.30 Uhr; ab ca. 14.15 Uhr in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidiger: Martin Fourcade (Frankreich)

Freitag, 17. Februar:

Damen-Staffel: 4 x 6 km (Start: 14.45 Uhr, ab ca. 14.10 Uhr in der ARD und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr, ab ca. 14.10 Uhr in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidiger: Norwegen

Samstag, 18. Februar:

Herren-Staffel: 4 x 7,5 km (14.45 Uhr; ab ca. 14.30 Uhr in der ARD und auf Eurosport)

(14.45 Uhr; ab ca. 14.30 Uhr in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidiger: Norwegen

Sonntag, 19. Februar:

Damen: 12,5 km Massenstart (Start: 11.30 Uhr; ab ca. 11.15 Uhr in der ARD und auf Eurosport)

(Start: 11.30 Uhr; ab ca. 11.15 Uhr in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidigerin: Marie Dorin-Habert (Frankreich)

Herren: 15 km Massenstart (Start: 14.45 Uhr; ab ca. 14.30 Uhr in der ARD und auf Eurosport)

(Start: 14.45 Uhr; ab ca. 14.30 Uhr in der ARD und auf Eurosport) Titelverteidiger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Medaillenspiegel der Biathlon-WM in Hochfilzen*

Platz Nation Gold Silber Bronze 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - -

* nach 0/11 Entscheidungen

Das ABC des Biathlon-Sports

A - wie Anschießen: Eine Stunde vor dem Wettkampf testen die Athleten die Bedingungen am Schießstand und stellen ihre Waffe ein. Diese Grundeinstellung wird während des Rennens je nach Trefferbild und verändertem Wind durch das Drehen am Diopter angepasst.

B - wie Björndalen: Die Biathlon-Ikone. Der Norweger ist mit 43 Jahren immer noch Weltspitze. Der Ehemann von Weißrusslands Star Darja Domratschewa hat acht Olympiasiege, 20 WM-Titel und 94 Weltcupsiege auf dem Konto. Der "Kannibale" holte bei der WM in Olso im Vorjahr Staffel-Gold sowie zweimal Silber und einmal Bronze.

C - wie Crossfire: Eher selten und dabei peinlich für den Schützen. Selbst Stars wie Magdalena Neuner, Uschi Disl oder Darja Domratschewa haben schon auf die falschen Scheiben geschossen. Die Treffer zählen nicht, es müssen Strafrunden gelaufen werden.

D - wie Doping: Derzeit erschüttert der russische Dopingskandal die Biathlon-Szene. Bei Olympia 2014 in Sotschi sollen Proben von Russen manipuliert und ausgetauscht worden sein. Deswegen fordern die Athleten härtere Strafen gegen Dopingsünder und Verbände.

E - wie Entfernung: Exakt 50 Meter sind die fünf Scheiben entfernt. Der Scheibendurchmesser beträgt beim Liegendschießen 4,5 Zentimeter, stehend sind es 11,5 Zentimeter.

F - wie Fourcade: Martin Fourcade ist der beste Biathlet der letzten Jahre. Der Franzose gewann als erster fünfmal in Serie den Gesamtweltcup, der sechste Titel ist wohl Formsache. Der zweifache Olympiasieger gewann in Oslo viermal WM-Gold. Insgesamt hat er bisher zehn WM-Titel.

G - wie Gesichtspflaster: Bei eisigen Temperaturen kleben sich die Athleten bunte Pflaster, so genanntes Kinesio-Tape, ins Gesicht. Damit schützen die Skijäger empfindliche Stellen wie Nase oder Wangen vor Erfrierungen.

H - wie Hochfilzen: Zum dritten Mal nach 1978 und 2005 findet im Tiroler Pillerseetal die WM statt. Das 1000 Meter hoch gelegene Langlauf- und Biathlonzentrum wurde für rund 20 Millionen Euro modernisiert: Es gab neue Tribünen, neue Team- und Servicegebäude, eine hochmoderne Indoor-Schießanlage und verlängerte Rollerstrecken.

I - wie IBU: Die Internationale Biathlon-Union ist der Weltverband mit Sitz in Salzburg. Präsident seit 1992 ist der Norweger Anders Besseberg, Generalsekretärin die deutsche Juristin Nicole Resch. Derzeit gibt es 56 nationale Verbände, davon mit Irland und Kenia zwei sogenannte provisorische Mitgliedsverbände.

J - wie Jachymov: In dem Ort in der ehemaligen Tschechoslowakei fanden 1981 die ersten internationalen Wettkämpfe für Biathletinnen statt. Erst elf Jahre später wurde Damen-Biathlon olympisch.

K - wie Kaliber: Seit 1978 wird mit Kleinkaliberwaffen (5,6 mm) ohne Ladeautomatik geschossen. Das Waffengewicht liegt zwischen 3,5 und 6 Kilogramm. Jeder Sportler hat ein auf ihn und seine Körpermaße abgestimmtes Gewehr. Manche Athleten geben ihren Waffen sogar Namen.

L - wie Lizenz: Um auf internationaler Bühne Wettkämpfe durchführen zu können, müssen Stadien eine A- oder B-Lizenz des Weltverbandes IBU vorweisen. Für die Ausrichtung eines Weltcups oder einer Weltmeisterschaft benötigt man die A-Lizenz.

M - wie Mixed-Staffel: Frauen und Männer kämpfen zusammen in einer Staffel um Medaillen. Seit 2014 in Sotschi gibt es für das gemischte Quartett auch Olympia-Medaillen. Seit 2015 ist auch die Single-Mixed-Staffel mit einer Frau und einem Mann im Weltcup-Programm.

N - wie Nähmaschine: Das Zittern der Beine fürchten die Biathleten beim Stehendschießen. Passiert bei großer Erschöpfung oder wenn sie zu lange warten und der Puls unter eine bestimmte Frequenz fällt. Die Folge: mehr Fehler.

O - wie Ohrstöpsel: Erik Lesser stört der teils ohrenbetäubende Lärm von den Tribünen. Deshalb nutzt er wie einige andere Ohrstöpsel, um sich besser konzentrieren zu können.

P - wie Pulsschlag: Beim Laufen erreichen die Athleten einen Puls von bis zu 180 Schlägen pro Minute. Am Schießstand beruhigen sie ihn innerhalb von Sekunden, schießen bei rund 150 bis 160 Schlägen. Ein zu niedriger Puls ist schlecht, da er sich auf das Gewehr überträgt und das Zielen so schwerer wird.

Q - wie Quartett: Vier Athleten kämpfen in der Staffel um die Podestplätze. Seit 2005 gibt es auch WM-Medaillen in der Mixed-Staffel aus zwei Frauen und zwei Männern. Bei der letzten WM in Oslo holten sowohl die deutschen Herren Silber und die Damen Bronze. Im Mixed reichte es zu Silber.

R - wie Ringkorn: Sitzt am vorderen Ende des Gewehrlaufes und bildet zusammen mit dem Diopter das Visier der Schützen. Bei schlechter Sicht kann ein Nebelkorn mit einer größeren Öffnung eingesetzt werden. Dadurch fällt mehr Licht ein und die Sicht ist besser.

S - wie Strafrunde: Diese wollen die Biathleten unbedingt vermeiden. Sie ist 150 Meter lang und muss außer im Einzel (Strafminute) pro Fehler einmal gelaufen werden. Dafür brauchen die Athleten rund 23 Sekunden. In den Staffeln kann man mit drei Nachladern pro Schießen Fehler kompensieren. Reicht das nicht: Strafrunde.

T - wie Temperatur: Laut Wettkampfregel 6.6.1 dürfen Rennen nicht gestartet werden, wenn die am kältesten Teil der Anlage 1,5 Meter über dem Boden gemessene Lufttemperatur unter minus 20 Grad liegt.

U - wie Unterstützungsriemen: Wird beim Liegendschießen benötigt. Am Riemen ist ein kleiner Haken, der in die Waffe eingehakt wird. Das Gewehr wird so stabilisiert. Löst sich beim Aufstehen automatisch.

V - wie Verfolger: Auch Jagdrennen genannt. Der Sprint-Sieger geht als Erster in die Loipe. 10 bzw. 12,5 Kilometer (Frauen/Männer) mit viermal Schießen sind zu absolvieren. Der Erste im Ziel gewinnt.

W - wie Wachstruck: Ein LKW für die Skitechniker. Seit 2012 hat auch die deutsche Mannschaft diese mobile Skiwerkstatt, 400 PS stark. Vorreiter waren die Norweger, nur finanzstarke Nationen können sich das leisten. Die anderen haben nach wie vor kleine Wachskabinen.

X - wie Xianying Liu: Eine von drei Chinesinnen, die bisher eine WM-Medaille gewonnen hat. Sie holte 2005 in Hochfilzen Silber hinter Uschi Disl in der Verfolgung.

Y - wie Yu Shumei: Ist die erfolgreichste Biathletin Chinas. Holte bei der WM 2000 in Oslo Silber im Einzel, gewann 2001 beim Weltcup am Homenkollen den Massenstart.

Z - wie Zusatzmunition: Auch Nachlader genannt. Gibt es nur bei den Staffeln. Jeder Staffelläufer hat maximal drei Extra-Patronen pro Schießeinlage. Bei weiteren Fehlschüssen geht's ab in die Strafrunde.