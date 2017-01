Das Netz feiert den neuen TV-Experten Boris Becker

Bereits seit 2003 arbeitet Boris Becker für die britische BBC als Wimbledon-Experte und wird auf der Insel für seine Kompetenz und seinen reichen Erfahrungsschatz geschätzt - den er zudem in ordentlichem Englisch und durchaus charmant präsentiert. Jetzt hat Becker den Job als Mann fürs Insiderwissen auch in seiner Muttersprache angetreten: Bei den Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gibt der 49-Jährige für Eurosport an der Seite von Matthias Stach unter anderem den Co-Kommentator.

Die Tennis-Fans weiß Becker bereits nach seinen ersten Auftritten am Experten-Mikro auf seiner Seite. Im Netz wird der sechsfache Grand-Slam-Champion von den Zuschauern für sein Fachwissen gefeiert, dass er souverän und wohl dosiert zum Besten gibt.