Alkohol am Steuer: Olympiasieger Christoph Harting verursacht Autounfall

Diskuswerfer Christoph Harting soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht haben. Laut des Berichts soll sich der Crash am 23. Juli am Prenzlauer Berg in Berlin ereignet haben. Harting habe sich anschließend nicht nur mit einem anderen Autofahrer, sondern auch mit den Polizeibeamten angelegt. Er sei zunächst zur Blutentnahme auf die Wache gebracht worden sein, wo sein Führerschein vorläufig einbehalten wurde. Das Ergebnis stehe noch aus.



Offenbar sei Hartings Wagen von einem anderen Auto überholt worden, woraufhin er beschleunigt und den Unfall verursacht habe. In Anwesenheit seiner Frau sei er daraufhin auf den anderen Fahrer losgegangen und auch später von den Polizisten kaum zu bändigen gewesen sein.

Christoph Harting: Leichtathletik-WM ohne ihn

Nicht die ersten schlechten Nachrichten für Harting binnen kurzer Zeit: Auch für die am Freitag beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London konnte sich der amtierende Olympiasieger, der 2016 in Rio de Janeiro völlig überraschend die Goldmedaille gewann, nicht qualifizieren.