Spätestens nach dieser Vorstellung steht Michael van Gerwen als Favorit auf den Sieg bei der Darts-WM 2017 in London fest: Im Halbfinale setzte sich der Niederländer am späten Sonntagabend souverän mit 6:2 gegen Landsmann Raymond van Barneveld durch und machte damit das von Fans heiß erwartete "Traumfinale" gegen Titelverteidiger Gary Anderson perfekt. Da sich der Schotte nach Siegen in 2015 und 2016 parallel nur allzu gern den WM-Hattrick sichern möchte, dürfen sich Darts-Interessierte zum Abschluss der Saison auf ein wahres Highlight freuen.

Michael van Gerwen, der in dieser Spielzeit bereits 25 Titel einfuhr, jedenfalls will Anderson vom Thron stoßen und sich nach 2014 zum zweiten Mal zum weltbesten Darts-Spieler küren. "Für alle Fans in Großbritannien ist es ein Traumfinale. Der Standard wird sehr, sehr hoch sein", kündigte der Niederländer nach seinem Erfolg gegen van Barneveld an.

Van Gerwen mit neuem WM-Rekord ins Finale

Dass die Rollen zwischen Herausforderer und Titelverteidiger klar verteilt sind, daran ließ auch van Gerwen keinen Zweifel. "Ich habe gezeigt, wer der Chef auf der Bühne war", gab der 27-Jährige nach seinem Halbfinale selbstbewusst zu Protokoll. "Jetzt ist alles möglich für mich. Ich will diese Trophäe in die Höhe heben", so van Gerwen, der zuvor mit 114,05 Punkten pro drei Pfeile einen neuen WM-Rekord aufstellte. "Wahrscheinlich muss ich nochmal so eine Leistung zeigen, um das Finale zu gewinnen", prognostizierte van Gerwen, der sich selbst "eine phänomenale Performance" bescheinigte.

Aber auch Anderson unterstrich mit dem 6:3 gegen Landsmann Peter Wright seine Ambitionen. Der 46-Jährige hat WM-Finalerfahrung und beim laufenden Turnier rechtzeitig zu seiner Bestform gefunden. "Ich fühle mich wirklich gut und selbstsicher, habe viel Selbstvertrauen", erklärte der Titelverteidiger.



Natürlich weiß aber auch er, mit wem er es im Endspiel im Alexandra Palace zu tun hat: "Michael ist fantastisch in diesem Jahr", lobte Anderson. Im direkten Vergleich führt van Gerwen zwar mit 22:13. Das letzte WM-Duell ging aber an "The Flying Scotsman" - 2015 siegte er im Halbfinale klar mit 6:3.





So spielte sich Michael van Gerwen ins Endspiel

1. Runde: 3:0 gegen Kim Viljanen (Finnland)

2. Runde: 4:2 gegen Cristo Reyes (Spanien)

Achtelfinale: 4:1 gegen Darren Webster ( England)

Viertelfinale: 5:1 gegen Daryl Gurney (England)

Halbfinale: 6:2 gegen Raymond van Barneveld (Niederlande)

Gary Andersons Weg ins Finale der Darts-WM 2017

1. Runde: 3:0 gegen Mark Frost (England)

2. Runde: 4:0 gegen Andrew Gilding (England)

Achtelfinale: 4:2 gegen Benito van de Pas (Niederlande)

Viertelfinale: 5:3 gegen Dave Chisnall (England)

Halbfinale: 6:3 gegen Peter Wright (Schottland)