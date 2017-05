Fabian Hambüchen bestätigt: "Ich habe mich von Marcia getrennt"

Liebes-Aus bei Olympiasieger Fabian Hambüchen und seiner Freundin Marcia Ev: "Ja, ich habe mich von Marcia getrennt", bestätigte der ehemalige Turner der "Bild"-Zeitung. Nach "reiflicher Überlegung" habe er festgestellt, dass Lebensmodelle und Zukunftspläne der beiden zu unterschiedlich gewesen seien, so Hambüchen. Auch gegenüber dem Radiosender SWR 3 sprach er über die Trennung: "Es ist wie im normalen Leben, jeder kennt das: Manchmal passt es, manchmal passt es halt nicht."

Mit der 24-jährigen Marcia Ev war Hambüchen seit 2015 liiert. Trotz der Trennung schaut der frühere Weltklasse-Turner am Reck: "Mir geht's gut, hatte heute einen tollen Tag. Mit vielen lustigen Gesprächen", resümierte Hambüchen den 1. Mai, den er an der Seite von Sternekoch Johann Lafer während der SWR-3-Grillparty beim Brutzeln eines Vier-Gänge-Menüs verbrachte. "Jetzt schaue ich positiv nach vorne, konzentriere mich auf meine Reha und probiere so schnell wie möglich, wieder gesund zu werden", sagte er während der Party.

Fabian Hambüchen und Marcia Ev heute im TV

Einen unangenehmen Moment wird das getrennte Paar allerdings noch überstehen müssen. Heute Abend nämlich wird Hambüchen Ev in der TV-Sendung "The Story of my Life" (Vox, 20.15 Uhr) eine Liebeserklärung machen. Die Show wurde bereits im vergangenen Dezember aufgezeichnet - und das Paar spricht darin, wie sich die Beziehung wohl in 60 Jahren anfühlen werde. "Grundsätzlich sind wir uns einig, dass wir mal eine Familie gründen wollen", zitiert die "Bild"-Zeitung Marcia Evs Äußerung aus der Sendung. Seither sind vier Monate vergangen - und alles hat sich geändert.