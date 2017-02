Twitter-Wette verloren: Tennisstar datet Fan

Wettschulden sind Ehrenschulden - was der Volksmund sagt, gilt auch für die kanadische Tennisspielerin Genie Bouchard: Nachdem die 22-Jährige vor anderthalb Wochen während des Superbowls eine gewagte Wette mit einem Fan verloren hatte, hat sie ihre Wettschulden nun tatsächlich eingelöst. Bouchard verbrachte den Mittwoch mit ihrem "Super Bowl Twitter Date" John Goehrke und saß beim NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks in der ersten Reihe neben ihm.

"Weniger unbehaglich als ein Abendessen zu zweit"

Die junge Sportlerin hatte vor anderthalb Wochen während des Finals der amerikanischen Footballliga NFL angesichts der hohen Führung der Atlanta Falcons getwittert, dass sie gewusst habe, dass das Team gegen die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady gewinnen werde. Daraufhin fragte Goehrke, ob sie zusammen ausgehen würden, wenn die Patriots noch gewinnen. Bouchard willigte ein - und zeigte sich wenig später überrascht von der erfolgreichen Aufholjagd New Englands: "Lektion gelernt. Wette niemals gegen Tom Brady."

Tennis star @geniebouchard makes good on Super Bowl bet by flying a lucky fan to NYC for a date at @barclayscenter! https://t.co/EAMQx9orw0 — YES Network (@YESNetwork) 16. Februar 2017

Die Weltranglisten-44. hielt nun Wort und zeigte sich unter anderem in einem Video mit Goehrke in einem Auto auf dem Weg zum Basketballspiel. Dort schilderte sie während der Halbzeitpause in einem Interview mit dem Sportsender Yes Network, wie es zu dem schnellen Treffen kam: Sie sei gerade für das US-Magazin "Sports Illustrated" in New York City, erzählte Bouchard. "Und ich dachte, warum das Date nicht lieber früher als später stattfinden lassen. Heute Abend spielen die Nets, ich finde, das wäre eine großartige Idee für ein Date - wahrscheinlich weniger unbehaglich als ein Abendessen zu zweit, da ich John ja nicht kannte. So ist es also passiert."

Bouchards glücklicher Fan hatte mit der Zusage des Tennisstars nicht gerechnet: "Ich habe nicht wirklich erwartet, dass sie einwilligen würde", sagte Goehrke dem Sender. "Als sie mich kontaktierte und die ganzen Pläne Gestalt annahmen, war ich überrascht."

Für die Brooklyn Nets endete der Abend wenig erfreulich. Sie verloren das Spiel gegen die Milwaukee Bucks mit 125:129. Wie der Abend für Bouchard und Goehrke zu Ende ging, ist nicht überliefert.