Jetzt live: So sehen Sie Deutschland gegen Saudi-Arabien

Seit Mittwoch kämpfen in Frankreich die besten 24 Teams der Welt bei der Handball-WM 2017 um den Titel. Deutschland startete am Freitag mit einem 27:23-Sieg über Ungarn ins Turnier. Am Sonntag darauf folgte ein souveräner 35:14-Erfolg gegen Chile. Am heutigen Dienstag (Anwurf 17.45 Uhr) bekommt es die DHB-Auswahl dann mit Saudi-Arabien zu tun.

Fans in Deutschland müssen sich bei dieser WM indes auf ein Novum einstellen: Da es im Vorfeld Ärger um die Übertragungsrechte gab, wird die Großveranstaltung erstmals nur im Netz zu sehen sein. Wer sich die Topstars und das Abschneiden der deutschen "Bad Boys" live anschauen will, braucht also eine möglichst gute Internetverbindung. Im Free-TV, zum Beispiel im Ersten und im ZDF, werden lediglich Zusammenfassungen und Highlights gezeigt.

+++ Spielplan, Stars und Turniermodus: Die wichtigsten Informationen zur Handball-WM 2017 im Überblick +++

Dass die Zuschauer hierzulande nicht auf Live-Handball verzichten müssen, ist der Deutschen Kreditbank ( DKB) zu verdanken, einem Sponsor der Nationalmannschaft. Die Bank hatte sich die Rechte kurzfristig gesichert und damit einen PR-Coup gelandet.



stern.de verrät Ihnen, wie und wo Sie die Partien der deutschen Handballer verfolgen können.

Deutschland-Spiele nur im Livestream zu sehen



Wie bereits erwähnt, werden die WM-Spiele Deutschlands in ganzer Länge ausschließlich im Internet zu sehen sein. Auf zwei Wegen:

So können Sie alle DHB-Partien - sowie zahlreiche weitere WM-Spiele - zum einen auf der Internetseite der DKB anschauen. Unter der Adresse handball.dkb.de bietet die Kreditbank allen Interessierten einen kostenlosen HD-Livestream an, der auf jedem internetfähigen Endgerät, also auf Computer, Laptops, Tablets, Smartphones oder auch dem Smart-TV funktioniert.

Gerade für Besitzer eines Smart-TV dürfte vor allem der Youtube-Kanal der DKB die bevorzugte Wahl sein. Eine entsprechende App ist auf den meisten internetfähigen Fernsehern vorinstalliert.





Eingeschränkte Übertragung der Handball-WM 2017

Deutsche Fans, die während der Handball-WM 2017 im Auslandsurlaub weilen, haben hingegen ein Problem. Der Grund: Durch so genanntes Geoblocking ist der Aufruf des Streams nur von Deutschland aus möglich. Das hatte der Rechtehändler BeIN Sports im Vorfeld verlangt.

Auch müssen sich Zuschauer auf eine im Vergleich zu früheren Turnieren deutlich abgespeckte Übertragung einstellen. Die Berichterstattung beginnt demnach erst mit dem Einlauf der Mannschaften und endet schon kurz nach dem Spiel. Interviews mit dem Bundestrainer oder Spielern sind nicht geplant. "Ein Studio oder Team vor Ort wird es nicht geben", teilte die DKB mit.

Zudem werden nur die Deutschland-Spiele sowie maximal vier weitere Partien (Eröffnungsspiel, Halbfinales, Endspiel) auch auf Deutsch kommentiert. Bei den übrigen Begegnungen hören die Zuschauer den englischen Kommentar des so genannten Weltsignals.

Alle Vorrundenpartien der DHB-Auswahl im Überblick

Freitag, 13.01.2017: Deutschland - Ungarn 27:23 (16:11)



Sonntag, 15.01.2017: Chile - Deutschland 14:35 (6:17)



Dienstag, 17.01.2017: Deutschland - Saudi-Arabien (17.45 Uhr)



Mittwoch, 18.01.2017: Weißrussland - Deutschland (17.45 Uhr)



Freitag, 20.01.2017: Deutschland - Kroatien (17.45 Uhr)