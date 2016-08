In der Stadt Polignano a Mare gab es am Sonntag ein beeindruckendes Spektakel zu bestaunen. Wie jedes Jahr machte dort das Klippenspringen eines österreichischen Limonadenkonzerns Station. Athleten aus 11 Ländern waren angereist, um sich im Rahmen der Werbeveranstaltung in die Adria zu stürzen, aus einer Höhe von 21 bzw. 27 Metern über dem Meeresspiegel. Mit drei Siegen in Folge war der Engländer Gary Hunt Titelfavorit. Doch diesmal musste er sich dem Außenseiter Artem Silchenko geschlagen geben. Der 32-jährige Russe sprang damit auf Platz fünf der Weltrangliste. Noch vier Wettkämpfe müssen die Athleten bestreiten, dann steht fest, wer der Weltmeister im Klippenspringen wird.