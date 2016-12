Martin Schmitt, 1978 in Villingen-Schwenningen geboren, kam mit 13 in den Nachwuchskader des Deutschen Skiverbands. In der Saison 1998/99 gewann er erstmals den Gesamtweltcup. Insgesamt feierte Schmitt 28 Weltcupsiege und vier Weltmeistertitel. 2002 holte er mit dem deutschen Team Olympia-Gold. 2014 beendete Schmitt seine Karriere. Er absolvierte ein Bachelor-Studium der Sportwissenschaften, das er in diesem Frühjahr als Klassenbester abschloss. Ab 29. Dezember kommentiert er die Vierschanzentournee bei Eurosport.