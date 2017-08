Boxen: Mayweather tritt gegen McGregor an

Am Wochenende soll in Las Vegas ein heiß erwarteter Kampf stattfinden. In dem sogenannten Mega-Fight trifft der bisher ungeschlagene US-amerikanische Profiboxer Floyd Mayweather mit dem Kampfnamen "Money" auf den irischen Mixed-Martial-Arts Superstar Conor McGregor, der auch "The Notorious" genannt wird. Der 29-jährige und in der Nähe von Dublin geborene McGregor will nun, nach seinen beeindruckenden Erfolgen in der Welt des Ultimate Fighting auch die Box-Szene erobern. Beide gelten als extrem schrille Vögel. Und schon bei den ersten Aufeinandertreffen flogen die Fetzen, wenn auch erst nur verbal. Der mit 40 Jahren deutlich ältere Mayweather im Juli in Los Angeles: "Und ich garantiere Dir eins: Du wirst den Ring auf dem Gesicht oder auf dem Rücken verlassen. Was ziehst du vor? Sag schon. Aha, sag lieber nichts, du kleiner Dreckssack." Komplett ohne Boxerfahrung ist der für sein lockeres Mundwerk bekannte McGregor jedoch nicht. Denn mit 12 hat er bereits mal geboxt, bevor er dann zu einen MMA-Kämpfer wurde. Und an Selbstbewusstsein mangelt es dem eigensinnigen und ehemaligen Klempner und Sozialhilfeempfänger McGregor ganz offensichtlich auch nicht. "Es wird mein erster Auftritt in einem Box-Ring. Und dann werde ich die Boxwelt beherrschen." Medienangaben zufolge soll McGregor bei dem Kampf bis zu 100 Millionen Dollar verdienen können. Und egal, wie der Fight ausgeht: historisch scheint er bereits jetzt. Das kuriose Aufeinandertreffen zwischen dem 40-jährigen Box-Profi Floyd "Money" Mayweather und dem Spezialisten der Mixed-Martial-Arts "The Notorious" findet am 26. August in Las Vegas statt. Doch die dazugehörige Show hat schon lange davor begonnen.