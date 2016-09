Das reine Ergebnis klingt wenig spektakulär – und doch wird jedem, der dabei war, das Match von Rafael Nadal gegen den Russen Andrej Kusnezow bei den US Open 2016 in Erinnerung bleiben. 6:1, 6:4, 6:2 hieß es am Ende für den zweimaligenOpen-Sieger Nadal.



So weit, so normal. Keineswegs normal war jedoch ein Ballwechsel, der schlussendlich zum Matchball für den Spanier führte. Bei eigenem Aufschlag und nach einer Netzattacke musste die aktuelle Nummer Vier der Welt einem beinahe aussichtslos erscheinenden Lob hinterherlaufen. Nadal erreichte den Ball nicht nur, sondern spielte in spektakulär zwischen seinen Beinen zurück – ebenfalls als Lob.

Ein solcher "Tweener" wie dieser Schuss "between the legs" im Tennis genannt wird, ist immer etwas Besonderes. Ihn als Lob zu versuchen, wie es Nadal hier erfolgreich tut, ist ungemein anspruchsvoll und kommt bei Turnieren ausgesprochen selten vor. Wohl deshalb auch Nadals frenetischer Jubel am Ende des Ballwechsels.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte am Sonntag auf den Franzosen Lucas Pouille. Mal abwarten, ob ihm dabei ein ähnlich spektakulärer Schlag gelingt.