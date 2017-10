Ein scheinbar harmloser Crash auf einer Rennpiste in Anderson, im US-Bundesstaat Indiana. Nicht so für den Fahrer des blauen Wagens. Er will sich an seinem Kontrahenten rächen. Das wiederum versetzt den anderen, bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogenen Fahrer in Rage. Fast eine halbe Minute prügelt er auf den Fahrer des blauen Wagens ein, bis ein Polizist ihn mit einer Elektroschockpistole stoppen kann. Der Mann, Shawn Cullen, wird festgenommen und in Handschellen abgeführt. Auch der andere Fahrer, Jeffrey Swinford, muss mit aufs Revier und sich womöglich für den Vorfall vor Gericht verantworten.