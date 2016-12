Russland hat auf das Doping-Geständnis von Rusada-Chefin Anna Anzeliowitsch bislang noch nicht reagiert. In den russischen Medien wurde am Mittwoch zunächst nur aus dem Bericht der "New York Times" zitiert. Auch von offizieller Seite gab es erst einmal keine Stellungnahme.

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada hatte nach einem Medienbericht erstmals die Vertuschung systematischen Dopings zugegeben. "Es war eine institutionelle Verschwörung", sagte Anzeliowitsch der "New York Times". Sie sei schockiert gewesen von den Enthüllungen, die russische Regierung sei jedoch nicht involviert gewesen. Weitere wörtliche Zitate von Anzeliowitsch waren dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht nicht zu entnehmen.

"Weitere nicht belegte Dopingvorwürfen gegen Russland"

Der kremltreue Fernsehsender REN-TV verwies in einem kurzen Bericht darauf, dass weder die Frage noch die genaue Antwort von Anzeliowitsch zitiert würden. In dieser Form scheine der Satz der Rusada-Chefin aus dem Zusammenhang gerissen. Der Sender sprach von "weiteren nicht belegten Dopingvorwürfen gegen Russland".

Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard McLaren, hatte Russland in seinen beiden Reports Staatsdoping vorgeworfen und von einer "institutionellen Verschwörung" über mehrere Jahre und sportliche Großereignisse hinweg gesprochen. Es seien Beweise für die Vertuschung von Doping-Fällen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gefunden worden. Russland hatte die Vorwürfe bislang stets zurückgewiesen.