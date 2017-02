Mit dem möchte man sich lieber nicht anlegen. Taekwondo-Schwarzgurt Shin Min-Cheol zeigt auf Instagram sein Können. Mit einem 540-Grad-Kick zerlegt er gleich drei Holzbretter auf einmal.



Das ist jedoch nicht der einzige Kick, den der Sportler beherrscht. Egal ob zwei Bretter hintereinander oder gleich 5 Shin Min-Cheol meistert beide Aufgaben mit Bravour.

Zur Zeit übt der Kampfsportler für das Red Bull Kick it 2017. Bei diesem Wettkampf treten die Sportler nicht direkt gegeneinander an, sondern messen sich in Eleganz. Wer die schönsten Trittkombinationen zeigt gewinnt. Na das sieht doch schon mal ganz gut aus.