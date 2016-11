Die Metamorphose vom Fußballtorwart zum Ringhelden ist vollzogen. Am Donnerstag haute Ex-Profi Tim Wiese als 'The Machine' seine Wrestling-Gegner erstmals auf den Boden.



Tim Wiese hat seinen ersten Auftritt als Wrestler dabei einigermaßen unbeschadet überstanden und unter dem Jubel der Fans in München gewonnen. Der ehemalige Fußball-Profi durfte am Donnerstag in seinem Debüt-Match sogar für die entscheidende Aktion sorgen, als er einen seiner drei Gegner auf die Matte drückte. An der Seite der erfahrenen Cesaro und Sheamus hatte der einstige Nationaltorhüter in einem sogenannten Six-Man-Tag-Team-Match gegen die Shining Stars und Bo Dallas gekämpft. In der zu drei Vierteln gefüllten Olympiahalle ließ sich der einstige Kicker, der unter dem Kampfnamen "The Machine" antrat, nach der Entscheidung mit der Deutschland-Flagge feiern.

Tim Wieses letztes Fußballspiel

Wiese war im Januar 2013 letztmals als Fußballer bei 1899 Hoffenheim auf dem Platz gestanden, dann sortierte ihn der Bundesligist aus. Daraufhin saß der Schlussmann, 2009 DFB-Pokalsieger mit Werder Bremen und ein Jahr später im deutschen WM-Kader in Südafrika, seinen Vertrag aus. Weil das Arbeitspapier in diesem Jahr auslief, durfte er seinen Plan umsetzen und als Showkämpfer in den Wrestling-Ring.