"Passe nicht ins Storytelling": WWE will Wiese nicht kämpfen lassen

Über viele Monate trainierte er sich beeindruckende Muskelberge an, im November folgte dann endlich der erste Kampf: Tim Wieses zweite Sportkarriere als Wrestler schien Ende vergangenen Jahres tatsächlich langsam an Fahrt aufzunehmen. Doch schon jetzt muss "The Machine", wie sich der Ex-Nationaltorwart im Ring nennt, den ersten Rückschlag verkraften.

Demnach will die World Wrestling Entertainment ( WWE) ausgerechnet für die hierzulande geplanten Veranstaltungen auf den 35-Jährigen verzichten. "Man hat mir von der WWE mitgeteilt, dass ich bei der Deutschland-Tour nicht dabei sein werde, weil ich nicht ins Storytelling passe", erklärte Wiese gegenüber der "Fußball Bild". Fans, die darauf hofften, "The Machine" in Hannover, Regensburg oder Stuttgart live zu erleben, werden also ohne ihn auskommen müssen - sehr zum Bedauern des ehemaligen Fußballprofis. Er bekomme jede Woche 50 bis 60 Anfragen, bei welchem Event er antrete werde, so Wiese. Das aber könne er leider nicht sagen und das sei "schade für meine Fans".

WWE bot Tim Wiese Wrestling-Ausbildung an

Auch die Verhandlungen über einen Vertrag mit der Wrestling-Organisation kommen Wiese zufolge nicht so voran, wie er sich das vorstellt. "Man hat mir das Angebot gemacht, Teil der WWE zu werden. Mich ausbilden zu lassen und hat mir alle Optionen zugesagt", berichtete er der "Fußball Bild". Jetzt warte er nur darauf, dass man ihm die Details des Angebots noch mitteilt.

Es scheint, als müsse sich Wiese auf dem Weg zur angestrebten Weltkarriere als Wrestler noch ein wenig gedulden.