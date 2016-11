Es ist soweit. Der ehemalige Fußballprofi Tim Wiese wird am Donnerstag in der Münchener Olympiahalle als Wrestler in den Ring steigen. Dabei ist er Teil eines Dreier-Teams des Profi-Verbandes WWE. Wieses Partner sind der Ire Sheamus, sowie der Schweizer Cesaro. Der 34-jährige Ex-Torhüter, der viele Jahre bei Werder Bremen unter Vertrag war und auch in der Deutschen Nationalmannschaft gespielt hat, ist von seiner neuen Mission mehr als überzeugt. - So schien es jedenfalls auf der Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt: "Es gibt nur ein Ziel: Zerstörung. Ich will Gas geben und freue mich darauf." // "Ja gut, ich hab ja schon öfter gesagt meine Taktik, wie die aussehen soll. Ich fackele nicht lange, ich hau halt drauf. Und mal gucken, wie lang ich im Ring stehe. Wenn die harte Arbeit kommt, komme ich. Schon okay so. Deswegen ja, müssen wir abwarten. Es ist mein erstes Match. Ich weiß selbt nicht, was auf mich zukommt. Aber ich gehe ohne Angst in den Ring. Und ich glaube, die anderen müssen eher Angst haben als ich." Wieses Kampfname lautet übrigens "The Machine". Man darf gespannt sein, wie diese Ansage im Ring seinen Ausdruck finden wird. Denn Wresteling ist eine Schaukampf-Sportart, die vor allem in den USA äußerst populär ist.