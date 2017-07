Diese 198 Radprofis sind bei der Frankreich-Rundfahrt dabei

Seit Anfang Februar stehen die Teams fest, die am 1. Juli in Düsseldorf an den Start gehen und die Große Schleife in Angriff nehmen. Neben den 18 Mannschaften der UCI World Tour, die automatisch eingeladen sind, vergab der Tour-Veranstalter zudem vier Wildcards an kleinere Équipes.

Jedes Team schickt jeweils neun Radprofis ins Rennen. Die meisten von ihnen als explizite Helfer für ihre Kapitäne, die es je nach Können aufs Gesamtklassement, das grüne Trikots des schnellsten Sprinters, das gepunktete Jersey des Kletterbesten oder aber auf Etappensiege abzielen. Fahrer unter 25 Jahre kämpfen zudem um das weiße Trikot des besten Nachwuchsprofis.

Diese Teams und Fahrer sind bei der Tour de France 2017 dabei:

Team Sky (Großbritannien)

Startnummer Name Nation Alter 1 Chris Froome GBR 32 2 Sergio Luis Henao COL 29 3 Vasili Kiryienka BLR 26 4 Christian Knees GER 36 5 Michal Kwiatkowski POL 27 6 Mikel Landa ESP 27 7 Mikel Nieve ESP 33 8 Luke Rowe GBR 27 9 Geraint Thomas GBR 31

AG2R La Mondiale (Frankreich)



Startnummer Name Nation Alter 11 Romain Bardet FRA 26 12 Jan Bakelants BEL 31 13 Axel Domont FRA 26 14 Mathias Frank SUI 30 15 Ben Gastauer LUX 29 16 Cyril Gautier FRA 29 17 Pierre-Roger Latour FRA 23 18 Oliver Naesen BEL 26 19 Alexis Vuilermoz FRA 29

Movistar Team (Spanien)

Startnummer Name Nation Alter 21 Nairo Quintana COL 27 22 Andrey Amador CRC 30 23 Daniele Bennati ITA 36 24 Carlos Alberto Betancur ESP 27 25 Jonathan Castroviejo ESP 30 26 Imanol Erviti ESP 33 27 Jesús Herrada ESP 26 28 Jasha Sütterlin GER 24 29 Alejandro Valverde ESP 37

Trek-Segafredo (USA)

Stratnummer Name Nation Alter 31 Alberto Contador ESP 34 32 Koen de Kort NED 34 33 John Degenkolb GER 28 34 Fabio Felline ITA 27 35 Michael Gogl AUT 23 36 Markel Irizar ESP 37 37 Bauke Mollema NED 30 38 Jarlinson Pantano COL 28 39 Haimar Zubeldia ESP 40

BMC Racing Team (USA)

Startnummer Name Nation Alter 41 Richie Porte AUS 32 42 Damiano Caruso ITA 29 43 Alessandro de Marchi ITA 31 44 Stefan Küng SUI 23 45 Amael Moinard FRA 35 46 Nicholas Roche IRL 32 47 Michael Schär SUI 30 48 Greg van Avermaet BEL 32 49 Danilo Wyss SUI 31

Astana Pro Team (Kasachstan)



Startnummer Name Nation Alter 51 Fabio Aru ITA 26 52 Dario Cataldo ITA 32 53 Jakob Fulsang DEN 32 54 Andriy Grivko UKR 33 55 Dmitriy Grudzev KAZ 31 56 Bakhtiyar Kozhatayev KAZ 25 57 Alexey Lutsenko KAZ 24 58 Michael Valgren Andersen DEN 25 59 Andrey Zeits KAZ 30

UAE Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Startnummer Name Nation Alter 61 Louis Meintjes RSA 25 62 Darwin Atapuma COL 29 63 Matteo Bono ITA 33 64 Kristijan Durasek CRO 29 65 Vegard Stake Laengen NOR 28 66 Marco Marcato ITA 33 67 Manuele Mori ITA 36 68 Ben Swift GBR 29 69 Diego Ulissi ITA 29

FDJ (Frankreich)

Startnummer Name Nation Alter 71 Arnaud Demare FRA 25 72 Davide Cimolai ITA 27 73 Mickael Delage FRA 31 74 Jacopo Guarnieri ITA 29 75 Ignatas Konovalovas LTU 31 76 Olivier Le Gac FRA 23 77 Rudy Molard FRA 27 78 Thibaut Pinot FRA 27 79 Arthur Vichot FRA 28

Orica-Scott (Australien)

Startnummer Name Nation Alter 81 Esteban Chaves COL 27 82 Michael Albasini SUI 36 83 Luke Durbridge AUS 26 84 Mathew Hayman AUS 39 85 Damien Howson AUS 24 86 Daryl Impey RSA 32 87 Jens Keukeleire BEL 28 88 Roman Kreuziger CZE 31 89 Simon Yates GBR 24

Team Dimension Data (Südafrika)

Startnummer Name Nation Alter 91 Mark Cavendish GBR 32 92 Edvald Boasson Hagen NOR 30 93 Stephen Cummings GBR 36 94 Bernhard Eisel AUT 36 95 Reinardt Janse van Rensburg RSA 28 96 Serge Pauwels BEL 33 97 Mark Renshaw AUS 34 98 Scott Thwaites GBR 27 99 Jaco Venter RSA 30

Quick-Step Floors (Belgien)

Startnummer Name Nation Alter 101 Marcel Kittel GER 29 102 Jack Bauer NZL 32 103 Gianluca Brambilla ITA 29 104 Philippe Gilbert BEL 34 105 Daniel Martin IRL 30 106 Fabio Sabatini ITA 32 107 Zdenek Stybar CZE 31 108 Matteo Trentin ITA 27 109 Julien Vermote BEL 27

Bora-hansgrohe (Deutschland)

Startnummer Name Nation Alter 111 Peter Sagan SVK 27 112 Maciej Bodnar POL 32 113 Emanuel Buchmann GER 24 114 Marcus Burghardt GER 34 115 Rafal Majka POL 27 116 Jay McCarthy AUS 24 117 Pawel Poljanski POL 27 118 Juraj Sagan SVK 28 119 Rüdiger Selig GER 28

Team Katusha-Alpecin (Schweiz)

Startnummer Name Nation Alter 121 Tony Martin GER 32 122 Marco Haller AUT 26 123 Reto Hollenstein SUI 31 124 Robert Kiserlovski CRO 30 125 Alexander Kristoff NOR 29 126 Maurits Lammertink NED 26 127 Tiago Machado POR 31 128 Nils Politt GER 23 129 Rick Zabel GER 23

Lotto Soudal (Belgien)

Startnummer Name Nation Alter 131 André Greipel GER 34 132 Lars Bak DEN 37 133 Tiesj Benoot BEL 23 134 Thomas de Gendt FRA 30 135 Tony Gallopin FRA 29 136 Adam Hansen AUS 36 137 Jürgen Roelandts BEL 31 138 Marcel Sieberg GER 35 139 Tim Wellens BEL 26

Team Sunweb (Deutschland)

Startnummer Name Nation Alter 141 Michael Matthews AUS 26 142 Nikias Arndt GER 25 143 Warren Barguil FRA 25 144 Roy Curvers NED 37 145 Simon Geschke GER 31 146 Ramon Sinkeldam NED 28 147 Laurens ten Dam NED 37 148 Mike Teunissen NED 24 149 Albert Timmer NED 32

Cofidis (Frankreich; mit Wildcard)

Startnummer Name Nation Alter 151 Nacer Bouhanni FRA 26 152 Dimitri Claeys BEL 30 153 Nicolas Edet FRA 29 154 Christophe Laporte FRA 24 155 Cyril Lemoine FRA 34 156 Luis Angel Maté ESP 33 157 Daniel Navarro ESP 33 158 Florian Sénéchal FRA 23 159 Julien Simon FRA 31

Team LottoNL-Jumbo (Niederlande)

Startnummer Name Nation Alter 161 Robert Gesink NED 31 162 George Bennett NZL 27 163 Dylan Groenewegen NED 24 164 Tom Leezer NED 31 165 Paul Martens GER 33 166 Primoz Roglic SLO 27 167 Timo Roosen NED 24 168 Jos van Emden NED 32 169 Robert Wagner GER 34

Direct Energie (Frankreich; mit Wildcard)

Startnummer Name Nation Alter 171 Thomas Voeckler FRA 38 172 Thomas Boudat FRA 23 173 Lilian Calmejane FRA 24 174 Sylvain Chavanel FRA 38 175 Yohann Gène FRA 36 176 Adrien Petit FRA 26 177 Perrig Quemeneur FRA 33 178 Romain Sicard FRA 29 179 Angelo Tulik FRA 26

Cannondale Drapac Professional Cycling Team (USA)

Startnummer Name Nation Alter 181 Pierre Rolland FRA 30 182 Alberto Bettiol ITA 23 183 Patrick Bevin NZL 26 184 Nathan Brown USA 25 185 Simon Clarke AUS 30 186 Taylor Phinney USA 27 187 Andrew Talansky USA 28 188 Rigoberto Uran COL 30 189 Dylan van Baarle NED 25

Bahrain-Merida (Bahrain)

Startnummer Name Nation Alter 191 Ion Izaguirre ESP 28 192 Yukiya Arashiro JPN 32 193 Grega Bole SLO 31 194 Borut Bozic SLO 36 195 Janez Brajkovic SLO 33 196 Ondrej Cink CZE 26 197 Sonny Colbrelli ITA 27 198 Tsgabu Grmay ETH 25 199 Javier Moreno ESP 32

Wanty-Groupe Gobert (Belgien; mit Wildcard)

Startnummer Name Nation Alter 201 Guillaume Martin FRA 24 202 Frederik Backaert BEL 27 203 Thomas Degand BEL 31 204 Marco Minnaard NED 28 205 Yoann Offredo FRA 30 206 Andrea Pasqualon ITA 29 207 Dion Smith NZL 24 208 Guillaume van Keirsbulck BEL 26 209 Pieter Vanspeybrouck BEL 30

Fortuneo-Oscaro (Frankreich; mit Wildcard)

Startnummer Name Nation Alter 211 Daniel McLay GBR 25 212 Maxime Bouet FRA 30 213 Brice Feillu FRA 31 214 Élie Gesbert FRA 21 215 Romain Hardy FRA 28 216 Pierre-Luc Perichon FRA 30 217 Laurent Pichon FRA 30 218 Eduardo Sepulveda ARG 26 219 Florian Vachon FRA 32