Vier Deutsche im vorläufigen Sunweb-Aufgebot

Drei Wochen, 21 Etappen, 198 Fahrer, 3516 Kilometer: Vom 1. bis 23. Juli findet die bereits 104. Auflage der Tour de France statt. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: Erstmals seit 1987 starten die besten Profis der Welt mal wieder von Deutschland aus in das wichtigste Radrennen des Jahres. Mit einem 13 Kilometer langen Zeitfahren mitten in Düsseldorf werden die 22 Teams und ihre Fahrer beim sogenannten Grand Départ auf die Große Schleife geschickt, ehe sie nach etlichen Flachetappen, kräftezehrende Kletterpartien in den Bergen und einem weiteren Kampf gegen die Uhr den Champs-Élysées in Paris erreichen.

Der stern hält Sie in den kommenden Wochen und bis zum letzten Zielsprint in Frankreichs Hauptstadt über alle Aspekte der Tour de France auf dem Laufenden:

Aktuelle News und Informationen rund um die Tour de France 2017

Alle 21 Etappen der Großen Schleife im Überblick

Alle Teams und ihre Fahrer

Vier Deutsche im vorläufigen Tour-Aufgebot von Sunweb

15. Juni: Das deutsche Sunweb-Team hat sein vorläufiges Aufgebot für die 104. Tour de France bekannt gegeben. Unter den 13 genannten Fahrern befinden sich auch vier Deutsche, die sich nun berechtigte Hoffnungen machen dürfen, beim Grand Départ im heimischen Düsseldorf am Start zu stehen. Neben Nikias Arndt, der als Sprint-Anfahrer für Michael Matthews (Australien) gesetzt ist, berief die Teamleitung auch Simon Geschke (Tour-Etappensieger 2015), Johannes Fröhlinger sowie Phil Bauhaus in die nähere Auswahl, die bis zum Beginn noch auf neun Profis reduziert wird.

Sunweb legt seinen Fokus in diesem Jahr auf Tagessiege, entsprechend sollen Fahrer zum Zug kommen, die es in hügeligem oder bergigem Terrain in Ausreißergruppen schaffen können. Der amtierende Giro-Sieger Tom Dumoulin aus den Niederlanden wird die Tour in diesem Jahr nicht in Angriff nehmen.





Tony Martin: "Gelb ist das Ziel"

15. Juni: Tony Martin will beim Prolog in Düsseldorf (1. Juli) voll auf Sieg fahren. "Gelb ist das Ziel", verriet der vierfache Zeitfahr-Weltmeister in Diensten von Katusha in einem Interview mit Eurosport. Er könne seinen Fans garantieren, dass er sich bestmöglich vorbereiten und 110 Prozent geben werde. Weil ihm der Kurs in der Rheinstadt mehr entgegenkomme als der Auftakt in Utrecht vor zwei Jahren, gebe er sich "beste Chancen, das Ziel ist realistisch". Gleichzeitig räumte der 32-Jährige ein, dass "auf 13 Kilometern viel passieren kann".

Einen neuen Angriff auf den Gesamtsieg schloss Martin indes aus: "Nein, das ist vorbei. Das war vor Jahren mal ein Ziel, als ich auch längere Zeit das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers getragen hatte. Da kamen schon Hoffnungen auf, die Gesamtwertung ins Visier zu nehmen", so der Zeitfahrspezialist. nach einigen Rückschlägen und Entäuschungen müsse er dieses Ziel aber verwerfen. Der Tour-Sieg sei "realistisch nicht möglich", führte er aus.

Tour de France 2019 beginnt in Brüssel

30. Mai: 1969 gewann Radsport-Legende Eddy Merckx erstmals die Tour de France, vier weitere Siege (1970-72, 1974) folgten. 2019 wird sich der erste Triumph des Belgiers zum 50. Mal jähren - und das ist der Tour-Organisation Aso eine nette Geste wert: Demnach wird die Rundfahrt zu Ehren des "Kannibalen", wie Merckx aufgrund seines Siegeshungers genannt wurde, in der belgischen Hauptstadt Brüssel gestartet.



In diesem Jahr beginnt die Tour am 1. Juli in Düsseldorf, 2018 wird der Grand Départ in der Region Vendée in Frankreich ausgerichtet.

ARD kündigt tägliche Berichterstattung an

25. Mai: Das Erste berichtet vom 1. Juli an täglich von der Tour de France. Wochentags beginnt die Berichterstattung spätestens ab 16.05 Uhr, wie das Erste mitteilte. Am Wochenende wird noch etwas ausführlicher berichtet. Hinzu kommen die tägliche Live-Übertragung von Etappenbeginn an auf ONE und dem Livestream auf sportschau.de. Das ARD-Team bei der Tour de France leitet Gabi Bohr, im Ersten moderiert Michael Antwerpes, Florian Naß kommentiert.

+++ Alle 21 Etappen der Tour de France 2017 im Überblick +++

Etappe Datum Start/Ziel Distanz Typ* 1 Samstag, 1. Juli Düsseldorf/Düsseldorf 14 km EZ 2 Sonntag, 2. Juli Düsseldorf/Liège 206 km SE 3 Montag, 3. Juli Verviers/Longwy 202 km SE 4 Dienstag, 4. Juli Mondorf-les-Bains/Vittel 203 km SE 5 Mittwoch, 5. Juli Vittel/La Planche des Belles Filles 160 km SE mit BA 6 Donnerstag, 6. Juli Vesoul/Troyes 216 km SE 7 Freitag, 7. Juli Troyes/Nuits-Saint-Georges 214 km SE 8 Samstag, 8. Juli Dole/Station des rousses 187 km SE 9 Sonntag, 9. Juli Nantua/Chambéry 181 km SE - Montag, 10. Juli Dordogne - Ruhetag 10 Dienstag, 11. Juli Périgueux/Bergerac 178 km SE 11 Mittwoch, 12. Juli Eymet/Pau 202 km SE 12 Donnerstag, 13. Juli Pau/Peyragudes 214 km SE mit BA 13 Freitag, 14. Juli Saint-Girons/Foix 100 km SE 14 Samstag, 15. Juli Blagnac/Rodez 181 km SE 15 Sonntag, 16. Juli Laissac-Sévérac l'Église/Le Puy-en-Velay 189 km SE - Montag, 17. Juli Le Puy-en-Velay - Ruhetag 16 Dienstag, 18. Juli Le Puy-en-Velay/Romans-sur-Isère 165 km SE 17 Mittwoch, 19. Juli La Mure/Serre-Chevalier 183 km SE 18 Donnerstag, 20. Juli Briançon/Izoard 178 km SE mit BA 19 Freitag, 21. Juli Embrun/Salon-de-Provence 220 km SE 20 Samstag, 22. Juli Marseille/Marseille 23 km EZ 21 Sonntag, 23. Juli Montgeron/Paris 105 km SE

* EZ (=Einzelzeitfahren), SE (=Streckenetappe), BA (=Bergankunft)

💛 💛 Voici le parcours officiel du @LeTour 2017 / Here is the #TDF2017 official route 💛 💛 #TDF2017 pic.twitter.com/IiwE9zcBUc — Le Tour de France (@LeTour) 18. Oktober 2016

+++ Alle Teams und ihre Fahrer +++

Seit Anfang Februar stehen die Teams fest, die am 1. Juli in Düsseldorf an den Start gehen und die Große Schleife in Angriff nehmen. Neben den 18 Mannschaften der UCI World Tour, die automatisch eingeladen sind, vergab der Tour-Veranstalter zudem vier Wild Cards an kleinere Équipes. Diese Teams sind 2017 dabei (die nominierten Fahrer werden nachgetragen, sobald sie feststehen, d. Red.):

AG2R La Mondiale (Frankreich)



Startnummer Name Nation Alter









































































Astana Pro Team (Kazachstan)



Startnummer Name Nation Alter









































































Bahrain-Merida (Bahrain)



Startnummer Name Nation Alter









































































BMC Racing Team (USA)



Startnummer Name Nation Alter









































































Bora-Hansgrohe (Deutschland)



Startnummer Name Nation Alter









































































Cannondale Drapac Professional Cycling Team (USA)



Startnummer Name Nation Alter









































































FDJ (Frankreich)



Startnummer Name Nation Alter









































































Lotto Soudal (Belgien)



Startnummer Name Nation Alter









































































Movistar Team (Spanien)



Startnummer Name Nation Alter









































































Orica-Scott (Australien)



Startnummer Name Nation Alter









































































Quick-Step Floors (Belgien)



Startnummer Name Nation Alter









































































Team Dimension Data (Südafrika)



Startnummer Name Nation Alter









































































Team Katusha-Alpecin (Schweiz)



Startnummer Name Nation Alter









































































Team LottoNL-Jumbo (Niederlande)



Startnummer Name Nation Alter









































































Team Sky (Großbritannien)



Startnummer Name Nation Alter









































































Team Sunweb (Deutschland)



Startnummer Name Nation Alter









































































Trek-Segafredo (USA)



Startnummer Name Nation Alter









































































UAE Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Startnummer Name Nation Alter









































































Diese vier Teams durften sich über eine Wild Card seitens des Veranstalters freuen und sind ebenfalls bei der Tour de France dabei:

Cofidis (Frankreich)

Startnummer Name Nation Alter









































































Direct Energie (Frankreich)



Startnummer Name Nation Alter









































































Fortuneo-Vital Concept (Frankreich)



Startnummer Name Nation Alter









































































Wanty-Groupe Gobert (Belgien)

Startnummer Name Nation Alter