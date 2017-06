Usain Bolt läuft sein letztes Rennen in Jamaika

Er ist bereits jetzt eine Legende der Leichtathletik: der Jamaikaner Usain Bolt. Am Samstag bestritt er sein letztes Rennen auf heimischen Boden im Nationalstadion von Kingston. Der achtfache Olympiasieger zeigte sich nach dem 100-Meter-Rennen, in dem die Zeit mit 10,03 Sekunden sekundär war, hoch emotional: "Ich glaube, ich war noch nie so nervös vor einem 100-Meter-Rennen. Diese Atmosphäre, die Leute, und die Unterstützung. Das hat mich echt nervös gemacht. Ich hätte das nie erwartet. Ich wusste, es wird groß wird aber nicht so. Und ich danke euch allen für die Unterstützung." Nach dem Rennen wurde der Nationalheld gefeiert und er lief noch mehrere Ehrenrunden. Aber so richtig fassen konnte er es nicht: "Es gibt keine Worte dafür. Diese Unterstützung, die ich schon so lange aus Jamaika bekomme. Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles erreiche. Ich wollte nur ein Mal die 100-Meter bei Olympia gewinnen. Aber dann habe ich soviel mehr geschafft. Und als Legende gefeiert zu werden, ist unglaublich." Doch noch ist die Karriere für den 30-jährigen nicht völlig vorbei. Denn der Jamaikaner zielt in Richtung WM im August in London. Und dort will er erneut unter Beweis stellen, dass er der Sprinter Nummer eins in der Welt ist. Bevor er dann seinen Abschied von der großen Bühne der 100-Meter-Rennen gibt.