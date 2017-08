Wladmir Klitschko beendet seine Karriere

Wladimir Klitschko hängt seine Boxhandschuhe an den Nagel. Der 41-Jährige beendet seine Karriere nach fast 30 Jahren im Ring. Seine Entscheidung gab der Ex-Weltmeister am Donnerstag per Videobotschaft bekannt. "Im Leben kommt manchmal der Zeitpunkt, wo man einen Karrierewechsel machen muss oder möchte. Dann muss man sich auf das nächste Kapitel vorbereiten und sich den neuen Herausforderungen stellen. Das gilt offensichtlich auch für mich. Jetzt bin ich dran." Unter dem Namen Dr. Steelhammer gab der Ukrainer lange in der Schwergewichtsklasse den Ton an. Elf Jahre ungeschlagen wurde er im November 2015 von dem Briten Tyson Fury entthront und verlor seine Weltmeistertitel. Großen Respekt verschaffte sich Klitschko im vergangenen April mit einem famosen Kampf gegen den 14 Jahre jüngeren Anthony Joshua, auch wenn er am Ende k.o. ging. Ein Rückkampf war bereits geplant. Doch nun wirft der Ex-Champion das Handtuch und das offenbar mit großer Vorfreude. "Ich tue das mit großem Respekt vor meinen neuen Aufgaben, aber auch mit einer enormen Begeisterung, Hingabe und Leidenschaft. Ich hoffe, dass meine nächste Karriere, an der ich schon seit ein paar Jahren arbeite, genauso erfolgreich wird, wenn nicht sogar noch erfolgreicher." Da muss er sich aber ins Zeug legen. Denn seine Bilanz als Boxer ist 64 Siegen zu fünf Niederlagen beachtlich. Nach dem Rückzug seines älteren Bruders Vitali vor einigen Jahren ist die Ära Klitschko im Ring nun vorbei.