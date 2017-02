Alle blicken gespannt auf Lady Gaga

Eins der größten Sportereignisse der Welt wirft seinen Schatten voraus. Am Sonntag wird im texanischen Houston der 51. Super Bowl im NRG Stadium zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots ausgetragen. Mehr als eine Milliarde Zuschauer werden dann rund um den Globus vor den Fernsehern sitzen. Und in Houston erwarten die Veranstalter etwa eine Millionen Schaulustige. Doch das Sportevent ist auch eine riesen Show und besonderes Augenmerk fällt da vor allem auch auf die Halbzeit-Veranstaltung. In diesem Jahr wird die 30-jährige Pop-Ikone Lady Gaga auftreten. Die New Yorkerin ist bekannt für ihre Provokationen. Daher ist man sehr gespannt, ob sie ihre Show in Houston womöglich auch für ein politisches Statement nutzen wird. "Ich weiß nicht, ob ich Amerika vereinigen kann. Da muss man später Amerika fragen. Das einzige, was ich in der Halbzeit sagen werde, ist das, was ich immer sage. Ich glaube an Passion, Inklusion sowie Gleichberechtigung und den Geist dieses Landes mit Liebe, Mitgefühl und Höflichkeit. Das ist die Philosophie meines Auftritts." Sportlich sind die Blicke auf die zwei Quarterbacks gerichtet, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite bei den New England Patriots spielt Tom Brady. Der 39-Jährige Brady hat den Olymp des American Football bereits viermal mit den Patriots erklommen. Für ihn geht es darum, seinen Namen in den Geschichtsbüchern zu zementieren. Vor der Partie wirkt er entsprechend entspannt und abgeklärt: "Ich denke diesen Super Bowl zu gewinnen ist wichtig, weil es genau dieser ist. Man kann nix mehr an denen, die wir früher gewonnen haben, ändern. Aber auch nicht an denen, die wir verloren haben oder denen in den nächsten Jahren. Es geht um den hier. Ich will ihn gewinnen, weil ich gewinnen will." Für Matt Ryan von den Atlanta Falcons hingegen könnte es vor allem der krönender Abschluss der besten Saison seiner Karriere werden. Der 31-Jährige führte die Falcons mit hochpräzisem Passspiel zu elf Siegen während der regulären Saison: "Ich denke, jeder wäre aufgeregt in dieser Situation. Aber ich bin nicht nervös, denn wir haben uns auf diesen Moment vorbereitet. Und wir haben sehr hart dafür gearbeitet. Und das ist genau die Situation, in der wir sein wollen. Wir haben viel Zeit investiert und wir sind alle bereit und voll Vorfreude auf diese Chance." Und natürlich geht es auch um die vielbeachteten Werbepausen während des Spiels, das häufig unterbrochen wird. Manchmal sind die Werbespots sogar unterhaltsamer als die Partie. Denn auch die Werbeagenturen und Kunden geben hier Vollgas. Kein Wunder, denn allein die Sendezeit von 30 Sekunden kostet rund fünf Millionen Euro. Die Uhrzeit für den Anpfiff ist in Deutschland in der Nacht zu Montag um 0:30 Uhr. Mit einem Sieg der New England Patriots wäre der 39-Jährige Tom Brady der erste Quarterback mit fünf Super-Bowl-Titeln.