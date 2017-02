Patriots gewinnen Superbowl nach rasanter Aufholjagd

Der Super Bowl der Superlativen. Der größte aufgeholte Rückstand aller Zeiten. Die erste Verlängerung eines Super-Bowl-Spiels überhaupt. Die fünfte Trophäe für Starquarterback Tom Brady. Die New England Patriots setzten sich am Sonntag in Houston nach einer einmaligen Aufholjagd mit 34:28 gegen die Atlanta Falcons durch. "Dieses Jahr lagen wir 25 Punkte zurück. Ein Sieg schien unvorstellbar. Aber wir haben bis zum Ende gekämpft. Wir waren von unserem anfänglichen Spiel enttäuscht und wollten in der zweiten Halbzeit unbedingt aufholen." Die Patriots drehten einen 25-Punkte-Rückstand zu einen Sieg nach Verlängerung. In der Halbzeit segelte Lady Gaga vom Dach und sang. Ein von vielen erwartetes Statement blieb aus. Auch US-Präsident Donald Trump schaute sich das Spiel zusammen mit der First Lady Melania Trump in Paln Beach in Florida an. Sie besuchten die jährliche Super Bowl Viewing Party.