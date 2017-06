Die Polizei im US-Bundesstaat Florida hat das Einsatzvideo von der Verkehrskontrolle des Golfprofis Tiger Woods veröffentlicht. Woods war am Montag festgenommen worden nachdem eine Polizeistreife ihn in einem Fahrzeug entdeckt hatte, das ungewöhnlich am Straßenrand stand. In dem Video ist zu sehen, wie die Beamten verschiedene Koordinationstests mit dem Golfer durchführen. Woods hatte in einem Statement Alkohol am Steuer abgestritten und eine ungewöhnliche Reaktion auf Medikamente für sein Fahrverhalten angegeben. Erst im April hatte er sich seiner vierten Rückenoperation unterzogen.