Eine Kurzauftritt bei einem Wrestling-Match hatte er schon, nun wird es ernst. Tim Wiese hat seine Wrestling-Ausbildung in Orlando, Florida, gestartet. Erst im Juni hatte ihn die WWE (World Wrestling Entertainment) offiziell zum Training eingeladen. Demnach soll er schon im November erste "Kämpfe" bestreiten. "Ich habe dafür so hart trainiert und ich bin begeistert von der Chance", wird der ehemalige Bremer und Hoffenheimer von der WWE zitiert. "Egal was dafür nötig sein wird, mein Ziel ist es, nächsten November in diesem Ring zu stehen. Ich will das Match!", heißt es dort weiter.

Das harte und entsprechend schweißtreibende Training hat der Ex-Fußball-Nationalkeeper inzwischen aufgenommen, wie dieses Video zeigt.