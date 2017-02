Viktoria Rebensburg verpasst bei der Ski-WM ihre erste Medaille

Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat am Dienstag im ersten Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz eine Medaille knapp verpasst. Der Kreutherin fehlten im Super-G nur 0,17 Sekunden auf Rang drei und Lokalmatadorin Lara Gut. Die Goldmedaille ging überraschend an Nicole Schmidhofer aus Österreich, die die Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,33 Sekunden) und Top-Favoritin Gut (+0,36) distanzierte. Rebensburg lag bei guten Bedingungen bis zur zweiten Zwischenzeit vor Schmidhofer und kurz vor dem Ziel noch auf Podestkurs, ehe sie ein Fahrfehler die Medaille kostete. Kira Weidle rangierte nach 30 Starterinnen außerhalb der Top 20.



Deutsche Ski-Herren im Training nicht vorne dabei

Die deutschen Abfahrer Andreas Sander, Josef Ferstl und Thomas Dreßen haben beim ersten Training auf der WM-Strecke in St. Moritz vordere Platzierungen klar verpasst. Sander war mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Rang 25 der Beste aus dem Trio des Deutschen Skiverbands. Dreßen hatte 2,12 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Ferstl 2,25 Sekunden. Schnellster bei der Übungsfahrt am Dienstag war der Schweizer Beat Feuz. Die Aussagekraft des ersten Trainingsergebnisses ist gering, weil viele Fahrer sich erst vorsichtig an die Strecke gewöhnen und mitunter etwas ausprobieren.

Fahrer sind zufrieden mit den Bedingungen



"Die Piste ist für die Umstände, die gestern und vorgestern wettermäßig hier geherrscht haben, ganz gut, sehr unruhig, recht eisig", sagte Sander. "Es ist schwierig, die Linie zu halten, es sind ein paar Wellen, die deutlich schneller sind als besichtigt. Es sind viele Sprünge, eine interessante Abfahrt für die Zuschauer. Ich hatte sicher keine optimale Fahrt, aber dafür sind die Trainings da."

Die WM-Abfahrt steht für Samstag im Rennkalender. Bis dahin ist noch eine weitere Trainingsfahrt am Donnerstag angesetzt. Das erste geplante Training am Montag war wegen zu viel Schnee und Wind gestrichen worden.

Die Ski-WM im schweizerischen St. Moritz findet vom 6. bis zum 19. Februar statt.