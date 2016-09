Jeanine Grasmeijer bereitet sich auf ihren entscheidenden Tauchgang vor. Am Dienstag hat die Niederländerin den bestehenden Weltrekord im Freitauchen geknackt, 92 Meter ist sie dafür in Richtung Meeresgrund hinabgesunken, hier vor der Insel Bonaire in der Karibik. An einer beschwerten Leine hangelte sich die 23-Jährige in die Tiefe, ohne weitere externe Hilfsmittel, nur mit einem tiefen Atemzug. Drei Minuten und 46 Sekunden blieb sie unter Wasser - und tauchte einen Meter weiter hinunter als es die bisherige Rekordhalterin, die im vergangenen Jahr bei einem Tauchgang im Mittelmeer verschollene Russin Natalia Molchanova. Eine Tatsache, die für gemischte Gefühle sorgte. O-Ton: "Einerseits bin ich ziemlich glücklich und stolz, andererseits weiß ich, dass sie sich den Rekord nicht mehr zurückholen kann, so wie sie es immer gemacht hat. Sie war immer in der Lage, Weltrekorde in verschiedenen Disziplinen zu brechen," Grasmeijer zufolge erfordert ein derartiger Ausflug in die Tiefe sowohl Selbstsicherheit als auch eine gewisse Entspanntheit - was sich generell wie eine gute Mischung auch über der Wasseroberfläche anhört.