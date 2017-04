Nowitzki und Dallas unterliegen Clippers mit 101:112

Die Dallas Mavericks haben mit dem genesenen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der NBA eine Niederlage bei den Los Angeles Clippers kassiert.

Die Texaner verloren in Kalifornien 101:112 (49:62) und bleiben im Westen der Nordamerika-Liga Tabellenelfter. Dallas hat mit 32 Siegen keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs.

Nowitzki erzielte nach überstandenen Problemen an der Achillessehne in 28 Minuten neun Punkte und holte vier Rebounds. Bester Schütze bei den Mavs war Harrison Barnes mit 15 Zählern.

Russell Westbrook verpasste den Triple-Double-Rekord vorerst knapp. Der MVP-Kandidat erzielte beim 103:100-Sieg seiner Oklahoma City Thunder bei den Memphis Grizzlies 45 Punkte, neun Rebounds und zehn Assists. Mit einem Rebound mehr hätte der US-Amerikaner zum 42. Mal in dieser Saison zweistellige Werte in drei Kategorien geschafft und den 55 Jahre alten Rekord von Oscar Robertson (41) geknackt. Die nächste Chance hat Westbrook am Freitag (Ortszeit) im Spiel bei den Phoenix Suns.

Titelverteidiger Cleveland Cavaliers hat sich durch ein 114:91 (57:42) im Top-Spiel der Eastern Conference bei den Boston Celtics die Führung in der Tabelle zurückerkämpft. Überragend beim 51. Saisonsieg des Champions war Superstar LeBron James mit 36 Punkten und zehn Rebounds. Die Celtics sind mit 50 Erfolgen Zweiter.