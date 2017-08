Wladimir Klitschko: Das Ende einer beispiellosen Karriere

Am 29. April 2017 stieg Wladimir Klitschko gegen den britischen Boxer Anthony Joshua in den Ring. Im Londoner Wembley-Stadion kämpfte der Ukraine vor 90.000 Zuschauern und verlor in Runde elf durch technischen K.O. Seitdem wurde das Datum des Rückkampfes mit Spannung erwartet - nun steht fest: Wladimir Klitschko stieg zum letzten Mal in die Arena.

Der ehemalige Boxweltmeister - Kampfname "Dr. Steelhammer" - beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab am Donnerstag das Klitschko-Management (KMG) bekannt. "Ich habe mir nach meinem letzten Kampf gegen Anthony Joshua bewusst genügend Zeit zur Entscheidungsfindung genommen", sagte Klitschko laut der KMG-Mitteilung. "Ich habe als Amateur und Profi alles erreicht und kann jetzt gesund und zufrieden die spannende Karriere nach der Karriere angehen." Zuvor hatte die "Bild" über den Rücktritt des 41-Jährigen berichtet.

Wladimir Klitschko dankt seiner Familie

"Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich eine so lange und erfolgreiche sportliche Laufbahn haben würde", so Klitschko weiter.

"Ich danke allen von Herzen, die mich dabei immer unterstützt haben. Vor allem meiner Familie, meinem Team und meinen vielen Fans."





KMG-Geschäftsführer Bernd Bönte erklärte, Klitschko habe "definitiv den richtigen Entschluss" nach einer einzigartigen Karriere gewählt: "Wladimir hatte immer gesagt, wenn die Motivation nicht mehr da ist, werde er aufhören".

Die Klitschko-Brüder hielten alle WM-Titel

Klitschko zählt zu den erfolgreichsten Sportlern der Box-Geschichte. Seine Laufbahn bei den Amateuren krönte er mit dem Olympiasieg 1996 in Atlanta. Danach startete er bei den Profis durch: Von 2000 bis 2003 und von 2006 bis 2015 war der "kleine Klitschko" Weltmeister im Schwergewicht. Nach dem legendären Joe Louis war er der am längsten amtierende Schwergewichts-Champion der Box-Historie. Er vereinigte damals die WM-Gürtel der Weltverbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Von 2008 bis 2012 waren die Brüder Vitali (damals WBC-Champion) und Wladimir Klitschko sogar gleichzeitig Weltmeister und hielten alle verfügbaren WM-Titel. Wladimir Klitschkos Profirekord steht bei 69 Kämpfen, von denen er 64 gewann, 54 davon vorzeitig. Er bestritt 29 WM-Kämpfe, was ebenfalls eine Bestmarke im Schwergewicht ist.