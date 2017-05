Ganz nah dran

Ahmad Chihabi weiß, wie es sich anfühlt, fremd zu sein. Der Palästinenser war Flüchtling im Libanon und in Syrien, dann hat er sich vor dem Krieg nach Berlin gerettet. „Wenn keiner da ist, der dich sieht und dich ernst nimmt, wirst du verrückt“, sagt er. Und weil es so viele Flüchtlinge gibt, die keiner sieht und die allein mit ihren Traumata kämpfen, fasste Chihabi den Beschluss, sich um sie zu kümmern.



Die Organisation „Ipso“, für die der 27-Jährige arbeitet, hat demnächst Grund zum Feiern: Inzwischen hat sie in Deutschland fast 100 Flüchtlinge zu sogenannten sozial- psychologischen Beratern für Flüchtlinge ausgebildet. „Ipso“, die Abkürzung für „International Psychosocial Organisation“, ist eine Initiative von Psychologen und Therapeuten, gegründet vor acht Jahren von der Konstanzer Psychoanalytikerin Inge Missmahl. Die wusste nach mehreren Hilfseinsätzen in Afghanistan, wie dringend seelisch Belastete auch am Hindukusch Unterstützung brauchen und dass vielen schon mit wenig zu helfen war. „Oft“, sagt sie, „hatten schon ein paar Stunden intensiver Gespräche eine unglaubliche Wirkung.“



Mittlerweile sind 180 Mitarbeiter der Organisation in Afghanistan im Einsatz, und vor zwei Jahren begann „Ipso“, Menschen wie Chihabi in Deutschland auszubilden – zu einfühlsamen Fragestellern und Zuhörern, die nah dran sind an den Nöten ihrer Landsleute. „Die Helfer kommen aus 17 Ländern, wir können so in fast allen relevanten Sprachen Hilfe anbieten. Ohne Dolmetscher, Tag und Nacht“, sagt Missmahl.



Die Initiative wird unter anderem von der EU und vom Auswärtigen Amt unterstützt. Trotzdem finanziert sich ein großer Teil der Arbeit aus Spenden, die jetzt zum Beispiel gebraucht werden, um noch mehr Menschen wie Chihabi auszubilden.



Hier können Sie spenden.