Die traditionelle Stern TV-Kofferversteigerung

Ob Designer-Klamotten, wertvoller Schmuck, einzigartige Urlaubsmitbringsel oder Musikinstrumente – wenn Steffen Hallaschka einmal im Jahr bei stern TV verloren gegangenes Fluggepäck versteigert, wechseln die verrücktesten Dinge ihre Besitzer. Manchmal sind es echte Schätze, manchmal ist aber auch nur ein Haufen schmutziger Wäsche...



Im letzten Jahr feierte die stern TV- Kofferversteigerung bereits das 20. Jubiläum. Und auch in diesem Jahr darf das Sommer-Highlight nicht fehlen. Zehn Gepäckstücke kommen unter den Hammer und werden einen Bieter-Wettstreit um Trolleys, Reisetaschen und Pakete entfachen. Auktionatorin Maike Nahli vom Auktionshaus Wendt wird Steffen Hallaschka bei der Versteigerung wieder professionell zur Seite stehen. Was dabei wohl in diesem Jahr zum Vorschein kommt? Mittwochabend bei stern TV!