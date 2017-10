Deutschland knallhart!

Man könnte getrost davon sprechen, dass dies die härteste Deutschland-Durchquerung ist, die je als Wettkampf stattgefunden hat. Zehn Kandidaten haben sich getraut. Zehn, die behaupteten: Ich bin so hart wie Joey Kelly! Jeder von ihnen hat damit die Chance auf 10.000 Euro, sofern er mit Joey an der Zugspitze ankommt. Dafür gilt es vom Startpunkt Warnemünde an der Ostsee 857 Kilometer zu laufen. Ohne Vorräte, ohne Geld, ohne Blasenpflaster, ohne Schmerzmittel - und ohne Gnade. Denn die Regeln sind wie immer hart.

1. Wo Joey ist, ist vorne! Er allein bestimmt, wann und wie lange gelaufen wird, wann es Pausen gibt und wann geschlafen wird.

2. Essen darf nur gefunden werden! Betteln, sich etwas schenken lassen oder gar untereinander teilen ist tabu.

3. Feste Schlafplätze gibt es nicht, sondern nur eine Plane. Obdach müssen sie selbst finden.



Sind die Kandidaten dafür hart genug? "Das ist ein Kampf ums nackte Überleben", stellt Langdistanz-Triathlet Sascha Gramm (37) schon nach einem Tag fest. Und er sollte Recht behalten, denn das Feld lichtete sich schon wenig später...