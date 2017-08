So leben Deutschlands Kinder in Armut

"Wir sind verdammt in der Verpflichtung, diese Kinder zu fördern. Denn sie sind unsere Zukunft!" Ilka Bessin fällt es nicht leicht, Abschied zu nehmen von den Jungen und Mädchen in der "Sonnenblume". Seit Jahren schon kümmert sich der gemeinnützige Verein um Kinder aus Bremerhaven Leherheide. Der Stadtteil ist ein sozialer Brennpunkt. Schlechte Wohnverhältnisse, wenig Geld für gesundes Essen, soziale Ausgrenzung, Gewalt - all das kennen die Kinder hier schon in frühen Jahren. In keiner anderen Stadt in Deutschland ist die Zahl der armutsgefährdeten Kinder so hoch wie in diesem Stadtteil.

Ilka Bessin hat einige der kleinen Betroffenen kennengelernt. Sie hat mit ihnen gespielt, gebastelt und Hausaufgaben gemacht und für sie Essen vorbereitet. Sie tat das, was sonst die Mitarbeiter in der "Sonnenblume" tun. Ehrenamtlich. Jeden Tag. Für Ilka Bessin war das eine besondere Erfahrung. Die 45-Jährige ist selbst in einfachen Verhältnissen groß geworden und engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte. Über ihren Besuch in Bremerhaven spricht sie am Mittwochabend bei stern TV. Außerdem zu Gast im Studio: Der frühere Bezirksbürgermeister von Berlin Neukölln Heinz Buschkowsky und Gabi Beck, die sich als Erzieherin um sozial benachteiligte Kinder kümmert.

Wer ist...? Ilka Bessin Den meisten TV-Zuschauern dürfte Ilka Bessin als "Cindy aus Marzahn" bekannt sein. In der Rolle der pummeligen Proll-Intellektuellen im pinken Nicki-Anzug und mit Berliner Schnauze stand sie bis vor einem Jahr als Comedian auf der Bühne. Doch diese Rolle gehört der Vergangenheit an. Mit stern TV erkundet sie nun die Lebenswirklichkeit von Menschen am Rande der Gesellschaft.

Ilka Bessin wurde in der DDR geboren und kommt aus einfachen Verhältnissen. Nach der Schule wollte sie "Clown" werden, entschied sich aber doch zu einer Ausbildung als Köchin. Nach der Wende zog sie nach Berlin, jobbte und hoffte auf bessere Arbeitsmöglichkeiten. Bessin war drei Jahre lang selbst arbeitslos, die Zeit habe sie geprägt, sagt sie. Aus dem Frust entstand ihr großer Erfolg - ihre Bühnenkarriere. Bisherige Internetseite von Ilka Bessin