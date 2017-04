Ali trifft Bernd und die AfD

Unterschiedlicher könnten die beiden Männer kaum sein: Der 23-jährige Ali Can hat kurdische Wurzeln, lebt seit 21 Jahren in Deutschland und studiert Lehramt. Bernd Leidich ist 54 Jahre alt, dreifacher Familienvater – und er ist seit anderthalb Jahren AfD-Anhänger.



Doch was passiert, wenn die beiden aufeinander treffen und sich über Politik unterhalten sollen? Für stern TV haben sich die beiden darauf eingelassen. Am Rande des AfD-Parteitages in Köln am vergangenen Wochenende haben sie sich sogar gemeinsam unter die Demonstranten gemischt und sind mit ihnen in Dialog getreten. Welche Themen bewegen die Menschen? Wie reagieren sie, wenn sie die Möglichkeit bekommen, ihre Kritik direkt gegenüber einem AfD-Mitglied zu äußern? Die etwas andere stern TV-Reportage.



Wer ist...? Ali Can bezeichnet sich selbst als "Asylbewerber Ihres Vertrauens". Tatsächlich lebt der kurdisch-stämmige 23-Jährige schon 21 Jahre in Deutschland. Er studiert Deutsch und Ethik in Gießen. Neben interkulturellen Workshops, die Ali Can organisiert, betreibt er ehrenamtlich eine "Hotline für besorgte Bürger": 0800 90 900 56 (kostenlos, Mo - Do von 18 bis 20 Uhr)

Ali Can ist der Ansicht, dass Sorgen und Zweifel aufgrund von Zuwanderung erst einmal menschlich sind. Er möchte, dass Gespräche mit Einheimischen über diese Themen und Herausforderungen normal sind – ohne, dass gleich von Rassisten oder Nazis die Rede ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.interkulturell-leben.de