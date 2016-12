Witze über Alkohol gehörten für Marek Fis zu seinem Standardrepertiore: Wenn er von einem Polizeibeamten gebeten wurde, sich einem Alkoholtest zu unterziehen, fragte er nur: "In welcher Kneipe?" Tatsächlich war Alkohol für ihn aber lange Zeit genauso ein Problem, wie das Zoten reißen. Marek Fis konnte nicht mehr. Im September zog er sich überraschend zurück und sagte alle geplanten Tourtermine für dieses Jahr ab. Was war passiert?

Wer ist ...? Marek Fis Nadine Dilly Der gebürtige Pole kam als kleiner Junge nach Deutschland und ist in Kleve und Berlin aufgewachsen. Nach dem Abitur startete er 2006 seine Karriere als Comedian beim Talentwettbewerb des "Quatsch Comedy Club" in Berlin. In den folgenden Jahren wurde er durch Comedy-Auftritte im Fernsehen - auch in Polen - immer bekannter und ging mit einem eigenen Programm auf Tournee. Im September zog er sich wegen Depressionen und Alkoholproblemen vorübergehend von der Bühne zurück.



Tourtermine:

12.01. Braunschweig

13.01. Braunschweig

14.01. Delmenhorst

20.01. Minden

21.01. Oer-Erkenschwick

26.01. Wuppertal

27.01. Obertshausen

28.01. Erfurt

03.02. Magdeburg

10.02. München

Mehr Termine und Infos auf:

www.marek-fis.de

"Ich bin schwer alkoholkrank, schwer depressiv, und ich lasse mich heute in eine Klinik einweisen“, erklärte Marek Fis aufgelöst und unter Tränen in einer Facebook-Nachricht. "Ich habe meine Ehe verloren, ich habe einen kleinen Sohn, den ich vermisse, den ich nicht sehen kann (…) Es tut mir leid für alle Leute, die ich enttäuscht habe. Aber ich versuche gerade, mein Leben zu retten." Seine Video-Botschaft wurde mittlerweile über 500.000 Mal geklickt und tausendfach kommentiert. Einen Tag später wies Marek Fis sich selbst in eine psychiatrische Klinik ein.

Es sei ein schleichender Prozess gewesen, sagt Marek Fis jetzt. Er sei morgens aufgewacht und der innere Kampf habe begonnen: 'Nein, du trinkst jetzt kein Bier, es ist erst elf. Dann zwölf. Dann habe ich gewartet und gedacht: Ok jetzt ist es eins, jetzt kannst du doch eins trinken, das ist dann schon in Ordnung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das Bier nicht mehr reicht", so der 32-Jährige rückblickend. "Und irgendwann hat der Alkohol mich bestimmt und nicht ich den Alkohol."

Zehn Jahre lang gab er auf der Bühne den lustigsten Polen Deutschlands, in rund 80 Auftritten pro Jahr. Der Alkohol habe zu seinem Image gehört: "Ich wollte das, was die Leute von mir erwarten, auch erfüllen."

Show wurde nach 15 Minuten abgebrochen

Marek Fis wurde 1984 als Wojciech Oleszczak in Polen geboren. Sein Vater starb, als der Junge drei Jahre alt war. Diesen Verlust habe er nur schwer verwunden, sagt er. Gleichzeitig habe das in ihm den großen Wunsch geweckt, selbst Vater zu werden und eine Familie zu haben. "Wenn du so einen unischeren Job hast, dann wünschst du dir Stabilität im Privatleben. Das war mein größter Wunsch." Mit 29 Jahren heiratete Marek Fis und wurde tatsächlich Vater.

Marek Fis sagt, er habe immer schon gern getrunken. Ab 2013 sei sein Alkoholkonsum aber zunehmend problematischer geworden. Durch seine Rolle und das Comedy-Umfeld sei sein Problem lange nicht aufgefallen – auch ihm selbst nicht. Als seine Ehe zu kriseln begann, trank er immer mehr. Vor Auftritten und danach, erlebte Filmrisse. Und irgendwann brauchte er den Alkohol, um durch den Tag zu kommen. Anfang dieses Jahres ging seine Ehe in die Brüche. Marek Fis – im Tourstress – sah seinen Sohn kaum noch. Der Traum vom Familienglück war zerplatzt. Fis bemühte sich, die Fassade aufrecht zu erhalten, der Alkohol, so glaubte er, würde ihm dabei helfen – er sei ein Rückzugsort für gewesen. "Privat bin ich nicht so hart, ich kann mit Konflikten nicht gut umgehen. Habe immer alles in mich reingefressen, das war ein Fehler", sagt der 32-Jährige jetzt.

Es kam der verhängnisvolle 22. September: ein Auftritt in Ravensburg am Bodensee. Marek Fis betrat betrunken die Bühne. Nach 15 Minuten brach der Veranstalter die Show ab. Für den Comedy-Star war das der Tiefpunkt seines Lebens. Als er mit stern TV jetzt den Auftrittsort erneut besuchte, kam die Erinnerung zurück: "Ich bin habe einfach Scheiße erzählt. Ich habe keine Gags zu Ende gebracht, habe mich immer wiederholt," erzählt er. "Es tut mir so leid, dass die Leute so eine Katastrophe mit ansehen mussten. Ich würde gerne noch mal hierher kommen und mich mit einer Show dafür entschuldigen, weil mich das immer noch verfolgt." Einen Tag nach dem Absturz hatte er sich entschieden, mit seiner Sucht an die Öffentlichkeit zu gehen.



Psychischer Entzug die schwerste Prüfung

In der Klinik konnte Marek Fis zum ersten Mal über seine Sucht sprechen. Sein Therapeut sagt: und sich mit seinem Therapeuten auf das Leben danach vorbereiten: "Das ist ein geschützter Ort, du hast keinen Alkoholzugang, hier sind immer Mediziner für dich da. Aber es ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben da draußen wieder. Wenn du wieder rausgespült wirst, dann musst du schwimmen."

Nach dem körperlichen Entzug geht es nun für Marek Fis darum, die psychische Abhängigkeit zu überwinden. Der 32-Jährige konnte die Klinik inzwischen verlassen. Wie viele Betroffene, die erst wieder "schwimmen lernen" müssen, hatte auch er zwei Wochen nach der Klinik einen Rückfall. Dennoch ist er sicher, dass er die Kurve kriegt: Für Marek Fis hängt seine ganze Existenz daran, sagt er. Und auch die Beziehung zu seinem Sohn, für den er kämpfen will. Eine große Motivation sei für ihn vor allem aber sein eigenes Facebook-Video gewesen, über das er nach wie vor zahllose Reaktionen wie diese erhält: Dein Video ist ungeheuer wichtig für Menschen, denen es ähnlich geht. Es ist nicht Schwäche die du zeigst, es ist ungeheurer Mut!

"Ich habe das jeden Abend gelesen", so Fis. "Und ohne diese Reaktionen würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern an der Flasche hängen."



Geht es Ihnen ähnlich? Ein Gläschen hier und da – und dann immer mehr und immer häufiger? Das kennen viele Menschen. Doch die Grenzen sind schnell überschritten. Vor allem, wenn der Alkohol beginnt, das eigene Leben zu bestimmen oder zu beeinträchtigen.



"Wo stehe ich?" Einen Selbsttest dazu können Sie auch hier machen.

Einfach mal mit jemandem darüber sprechen: Eine kostenlose und anonyme Beratung erhalten Sie bei folgenden Anlaufstellen.



Infotelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

0221 / 89 20 31

Internet: www.kenn-dein-limit.de



Rund um die Uhr-Telefonseelsorge, anonym und kostenlos

0800 / 111 01 11

0800 / 111 02 22

Internet: www.telefonseelsorge.de

Anonyme Alkoholiker Hotline:

08731 / 32 573 12

E-Mail: erste-hilfekontakt@anonyme-alkoholiker.de

Internet: www.anonyme-alkoholiker.de

NAKOS Selbsthilfegruppen:

030 / 31 01 89 60

Internet: www.nakos.de





Wie riskant ist Ihr Alkohol-Konsum? Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk zu sich? Nie Einmal im Monat oder seltener Zwei- bis viermal im Monat Zwei- bis dreimal in der Woche Viermal pro Woche oder häufiger Zurück Weiter Teilen Facebook Twitter Google+