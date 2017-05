Als Säugling vertauscht: Eine junge Frau sucht ihre wahren Eltern

Wer ist die "echte" Doris Grünwald? Sie selbst ist es nicht. Die inzwischen 26-Jährige wurde im Herbst 1990 in der Uniklinik in Graz geboren. Doch ihre Mutter bekam nach dem Kaiserschnitt vermutlich das falsche Baby in den Arm gelegt. Dessen sind sich die Grünwalds sicher. Die Verwechslung kann nur zwischen Geburt und dem ersten Kontakt mit der Mutter stattgefunden haben.

Erst mit 22 Jahren erfuhr Doris Grünwald von der Verwechslung: Als sie das erste Mal Blut spenden wollte, stellten die Ärzte fest, dass Doris eine andere Blutgruppe hat, als in ihrem Babypass steht. Und es war kein Laborfehler, wie ein weiterer Bluttest und schließlich ein DNA-Test zeigten. Doris und ihre Mutter sind überhaupt nicht miteinander verwandt. "Diese Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, so Doris Grünwald zu stern TV. Immer und immer wieder frage sie sich nun, was damals passiert ist und wer ihre leiblichen Eltern sind? "Wie sehen sie aus? Wie ist ihr Leben verlaufen? Wie geht es ihnen?" Doch die Klinik gibt keine Daten heraus und behauptet sogar, dass die Babys möglicherweise gar nicht in der Klinik vertauscht wurden. Wie die Grünwalds mit der Situation umgehen und nun juristisch gegen das Krankenhaus vorgehen, werden Doris Grünwald und ihre Mutter Evelin am Mittwochabend live bei stern TV erzählen.