Wenn die Rente nicht zum Leben reicht

Gisela Quenstedt hat 41 Jahre lang gearbeitet, trotzdem reicht ihre Rente nun nicht aus: Miete, Strom, Lebensmittel - obwohl die alte Dame genügsam ist, muss sie sich noch etwas dazu verdienen. "Ich bekomme 900 Euro Rente, meine Miete beträgt aber schon 560 Euro. Da bleibt mir nicht viel übrig", sagt sie. Gisela Quenstedt sammelt also nebenher leere Pfandflaschen, zum Kochen versorgt sie sich bei der Tafel mit Lebensmitteln, viele Dinge des täglichen Lebens besorgt sie sich bei einem Tausch-Treff. Die 68-Jährige fängt sogar Regenwasser in Eimern auf, um damit die Toilette zu spülen. Ihre Teebeutel benutzt die alte Dame bis zu sechs Mal, bevor sie neue kaufen muss. Man kann Gisela Quenstedt getrost als arm bezeichnen. Und sie ist kein Einzelschicksal. Immer mehr Rentner in Deutschland leben am Rande des Existenzminimums. Sieht so soziale Gerechtigkeit aus?



stern TV traf zusammen mit der sozial engagierten Schauspielerin Ilka Bessin Menschen in Hamburg, die in Altersarmut leben. Was das für die Betroffenen bedeutet und warum die Rente bei vielen nicht reicht – darüber wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend mit Ilka Bessin, Gisela Quenstedt und dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm sprechen.

Wer ist...? Ilka Bessin Den meisten TV-Zuschauern dürfte Ilka Bessin als "Cindy aus Marzahn" bekannt sein. In der Rolle der pummeligen Proll-Intellektuellen im pinken Nicki-Anzug und mit Berliner Schnauze stand sie bis vor einem Jahr als Comedian auf der Bühne. Doch diese Rolle gehört der Vergangenheit an. Mit stern TV erkundet sie nun die Lebenswirklichkeit von Menschen am Rande der Gesellschaft.

Ilka Bessin wurde in der DDR geboren und kommt aus einfachen Verhältnissen. Nach der Schule wollte sie "Clown" werden, entschied sich aber doch zu einer Ausbildung als Köchin. Nach der Wende zog sie nach Berlin, jobbte und hoffte auf bessere Arbeitsmöglichkeiten. Bessin war drei Jahre lang selbst arbeitslos, die Zeit habe sie geprägt, sagt sie. Aus dem Frust entstand ihr großer Erfolg - ihre Bühnenkarriere. Bisherige Internetseite von Ilka Bessin