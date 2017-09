Wer bin ich? Wie Max Rinneberg in wenigen Minuten sein gesamtes Gedächtnis verlor

Wenn wir uns Bilder aus unserer Vergangenheit ansehen, wissen wir alle meist noch, wann und wo diese Aufnahmen gemacht wurden. Wir erkennen uns darauf. Max Rinneberg verbringt viel Zeit mit alten Fotos. Denn: Der 26-Jährige weiß nicht mehr, wer er einmal war. Seine komplette Vergangenheit – ausgelöscht!



Max Rinneberg hat sein Gedächtnis verloren. Alle alten Erinnerungen, fast zwei Jahrzehnte, sind einfach weg. Wahrscheinlich unwiederbringlich: Max als Kind beim Spielen, Max im Urlaub mit seinen Eltern oder am Weihnachtsabend mit seiner Schwester, seine Einschulung – oder dass er einmal Langstreckenläufer und auch Fußballfan war. Die Fotos davon sind ihm völlig fremd. "Es ist halt nur ein Bild. Durch die Geschichte dazu wird es ein wenig lebendiger. Aber es fehlt die Bindung", sagt Max, der selbst beim Blick in den Spiegel einen Fremden sah. "Ich versuche etwas in dem Gesicht zu erkennen. Aber mich blicken da eher leere Augen an."

Es war eine kleine Unachtsamkeit, die für den damals 17-jährigen Max Rinneberg alles änderte. Er stolperte über ein paar Stufen auf dem Kirchplatz und fiel hin. Als er kurz darauf in der Klinik zu sich kam, war sein Leben futsch. "Es ging die Tür auf und eine Frau und ein Mann kamen herein. Sie stellten sich an mein Bett und die Frau nahm meine Hand. Als ich fragte, wer sie denn sei, bekam ich die Antwort: 'Ich bin deine Mutter'."

Die Ärzte diagnostizierten eine so genannte "retrograde Amnesie" im Zuge eines Schädel-Hirn-Traumas, verursacht durch ein extremes Stresserlebnis des Gehirns.

Max' Unfall liegt knapp neun Jahre zurück. Damals versuchte der 17-Jährige an sein altes Leben anzuknüpfen. Doch was er vorher tat – seine Ausbildung, seine Hobbys – erschien ihm plötzlich alles öde. Auch die Menschen in seinem früheren Leben waren für ihn wildfremd. Seine Schwester, seine Eltern, Freunde und Kollegen – alle hofften darauf, dass Max wieder der Alte würde. Auch er. Doch seine Erinnerungen und damit sein altes Leben kamen nicht wieder. Und so beschloss Max Rinneberg, irgendwo einfach ein neues Leben anzufangen.

