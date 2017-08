So tapfer meistert Brandopfer Vivian Hagedorn ihr Leben

Dass Vivian Hagedorn wieder lachen kann, hätte vor wenigen Monaten niemand gedacht. Die Abiturientin wäre beinahe gestorben: Ein Mitschüler hatte sie aus Jux in Brand gesteckt. Vivian Hagedorn stand damals lichterloh in Flammen. Die Ärzte mussten sie ins künstliche Koma versetzen, über Wochen im Krankenhaus kämpfte sich Vivian zurück ins Leben. Und obwohl sie nie wieder so aussehen wird, wie früher, zeigt sich die inzwischen 19-Jährige zuversichtlich: "Mir hat es immer geholfen, daran zu denken, dass es nur die Haut betrifft. Wenn ich nicht mehr hätte sehen oder hören können, wäre das viel schlimmer gewesen."



Wie Vivian Hagedorn ihr Leben seit dem dramatischen Schicksalsschlag meistert, erzählen sie und ihre Mutter am Mittwoch bei stern TV.