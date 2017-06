Wie sicher sind wir auf Großveranstaltungen?

Konzerte, Volksfeste, Public Viewing, Sportveranstaltungen, Sommer-Events – viele Menschen fragen sich dieser Zeit: Können wir noch zu solchen Veranstaltungen gehen? Dort, wo viele Menschen sind, droht womöglich ein Anschlag?



"Menschenmassen sind auf mich gefallen"



Am Samstagabend griffen Attentäter Menschen in der Londoner Innenstadt an und töteten sieben von ihnen; in Turin kam es – ebenfalls am Samstag – beim Public Viewing zu einer Massenpanik. Während des Champions-League-Finales zwischen Juventus Turin und Real Madrid, das rund 30.000 Fans des italienischen Clubs auf dem zentralen Platz San Carlo verfolgten, nahmen die Menschen plötzlich Reißaus. "Leider war ich mittendrin", erzählt Riccardo Zerbo, der mit seinem Freund Fabio das Spiel in Turin ansehen wollte. "Ich habe den Tod vor meinen Augen gesehen. Menschenmassen sind auf mich gefallen, ich war auf dem Boden eingeklemmt." Überall lagen Scherben, Gläser, Schuhe und Taschen.

Mehr als 1500 Menschen wurden verletzt, auch Riccardo verbrachte die Nacht im Krankenhaus. Ein siebenjähriger Junge starb an den Folgen seiner Verletzungen. Die genaue Ursache für die Massenpanik ist noch ungeklärt, womöglich war es ein falscher Alarm. "Manche haben geschrien 'Ein Auto kommt', andere haben 'Terror' geschrien", so der 26-Jährige. Riccardo Zerbo und Fabio Chiurazzi waren extra aus Villingen-Schwenningen angereist und sind noch immer schockiert.

Die Angst der Menschen wächst. Offenbar reicht mittlerweile ein kleiner Impuls, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Wie kommt es zu derartigen Paniken und wie verhält man sich dann richtig? Wie sollen wir mit dem Gefühl der drohenden Gefahr zukünftig umgehen? Live bei stern TV wird Steffen Hallaschka mit den Augenzeugen Riccardo Zerbo und seinem Freund Fabio Chiurazzi nach Antworten auf diese brennenden Fragen suchen.