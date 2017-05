Warum viele US-Bürger ihr Land verlassen

"Wir haben andere politische Ansichten als die Menschen hier vor Ort", sagen Carry und Bryan Howell. Sie können nicht verstehen, dass so viele Leute in ihrer Gegend für Donald Trump als neuen Präsidenten von Amerika gestimmt haben – und das mache sie zu Außenseitern. Vor allem ihre berufliche Existenz sei deshalb bedroht, sagen die Howells, die als freiberufliche Webdesigner arbeiten. "Wir haben schon Kunden verloren und haben Angst, dass die wachsende Spannung dazu führt, dass wir aufgrund unserer politischen Überzeugung keine Aufträge mehr bekommen." Ihr Haus auf dem Land, das sie erst vor drei Jahren gekauft und umgebaut haben, wollen sie deshalb so schnell wie möglich verkaufen – und in Deutschland ein neues Leben beginnen. Das Paar ist aber kein Einzelfall, weiß Tia Hardy Robinson, die mit ihrem Unternehmen "Expath" Amerikanern bei ihrem Neuanfang in Deutschland hilft. "Die Wahl von Trump war wirklich ein Auslöser für die Leute wegzugehen", sagt sie. Warum viele Amerikaner diesen Schritt gehen und was sie von Deutschland erwarten: Die Geschichten der amerikanischen Auswanderer sehen Sie Mittwoch live bei stern TV.