Die Mutter der kleinen Gänseschar war kurz nach ihrem Schlüpfen gestorben - und die kleinen Küken plötzlich verwaist. In freier Wildbahn würde das für die kleinen Graugänse den sicheren Tod bedeuten. Doch diese Küken hatten Glück: Spaziergänger entdeckten die Küken am Wegesrand und brachten sie in die Auffang- und Zuchtstation von Familie Fußbahn. Dort, auf dem Hof der Wildtierhilfe Fiel e.V., kümmerte sich dann die zehnjährige Tochter Neele um die verwaisten Gänsebabys. Jede freie Minute verbrachte das Mädchen mit ihrer Schar und bereitete die Graugänse behutsam auf die Auswilderung vor. "Das, was wir hier machen, ist der Weg zum Ziel. Irgendwann kommt der Tag, an dem die Tiere wieder raus sollen.", so Vater Dirk Fußbahn.

Drei bis vier Mal am Tag stapfte Neele mit den Gänsen über Wiesen und Felder. Von Anfang an gehorchten die Küken, wenn Neele sie rief: "Komm, komm, komm!" Durch ihre Stimme und den engen Kontakt, prägte sie die Tiere auf sich und so folgten ihr die Kleinen überall hin. Doch noch fehlt es den kleinen Graugänsen an lebenswichtigen Eigenschaften: Schwimmen und Fliegen. Dazu nutzte sie das aufgebaute Vertrauen. Folgsam stiegen die Gänsekinder in den Kofferraum von Dirk Fußbahns Auto für erste Schwimmübungen. Ein Gewässer hatten die Jungtiere noch nie zuvor gesehen. Zunächst skeptisch vor dem kalten Nass, interessierten sie sich mehr für das Gras am Ufer. Doch wenn Gänsemama Neele ins Wasser geht, dann kann das nur richtig sein – und folgten ihr schließlich ins Wasser. "Sie machen das richtig gut und ich bin stolz auf sie", so die erst zehnjährige Mama der Gänse.

Laufen und Schwimmen, das konnte Neele ihnen zeigen, doch den Weg in die Luft würden sie alleine nehmen müssen. Neeles Plan: Sie wolle so schnell vor ihrer Schar herlaufen, dass die Gänse von alleine ihre Flügel bewegen – und dann abheben. Zwar hielten sich die Gänse beim ersten Versuch nur wenige Meter in der Luft und landeten dann ungalant im Graben und auf den Koppeln. "Aber ich denke, das wird jetzt von Mal zu Mal besser", erklärte Neele.

Der Abschied

Nach sieben Wochen auf dem Hof hieß es: Abschied nehmen. Die Gänse waren nun schon zwei Monate alt und damit wurde es höchste Zeit für die Auswilderung. Dafür brachten sie die Tiere einige Kilometer weit weg, damit sie nicht zum Hof zurückzufinden konnten. Sie sollen ab jetzt ohne ihre Ziehmutter Neele weiterleben. Neben dem Abschiedsschmerz freute sie sich für ihre Gänse und deren neu gewonnene Freiheit. Ein letztes Mal führte das Mädchen ihre Schar an, die Gänse hoben ab und Neele schaut ihnen hinterher, wie sie am Horizont verschwanden. Das Ende einer unvergesslichen Zeit für Neele - die kleine Gänse-Mama.