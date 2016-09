Eigentlich wollten die beiden ein Wochenende in Wien verbringen. Das jedenfalls ließen die 18 und 22 Jahre alten Brüder ihre Eltern glauben. Doch von ihrem angeblichen Wochenendtrip kehrten Fabian und Manuel nicht mehr zurück. Das ist nun zwei Jahre her. Tatsächlich hatten die Söhne der Gerhards ein ganz anderes Ziel:



Sie waren nach Syrien gereist, um sich der Terrororganisation IS anzuschließen. In einer Videobotschaft erfuhren die Eltern von den Plänen ihrer Jungs, die erst wenige Monate zuvor zum Islam konvertiert waren. "Das war ein Alptraum, ein Schock“, sagt Joachim Gerhard rückblickend. Und immer wieder fragt sich der Vater, was passiert ist, "dass sich ein Mensch so verändert, innerhalb kürzester Zeit."

Joachim Gerhard war es anfangs noch gelungen, Kontakt zu seinen Söhnen aufzunehmen. Nach einem geplanten Treffen in Syrien aber sagten sich Fabian und Manuel vom Vater los. Schließlich erhielt der Vater eine SMS, in der es hießt: Seine Söhne seien im Kampf für den IS gestorben. Warum Joachim Gerhard das nicht glaubt und was passiert ist, bevor der Kontakt zu seinen Söhnen abgebrochen ist – das wird er am Mittwochabend live bei stern TV erzählen. Ebenfalls zu Gast in der Sendung: Islamwissenschaftler und Terrorexperte Marwan Abou-Taam.

Prävention gegen Extremismus und Radikalisierung Aussteigern sowie Eltern, Freunden oder Lehrern, denen eine Radikalisierung eines jungen Menschen auffällt, bietet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Beratungsstelle Radikalisierung eine persönliche Beratung oder vermittelt Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Spezialisten. Telefon-Hotline: 0911 / 943 43 43 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr)

E-Mail: beratung@bamf.bund.de Weitere Informationen, wie Sie eine Radikalisierung erkennen und was Sie tun können, hat das Bundesamt auf seiner Homepage zusammengestellt:

www.bamf.de

Hayat Die Beratungsstelle "Hayat" begleitet und berät Eltern, Angehörige und Betroffene in der Auseinandersetzung mit Islamismus und Ultranationalismus. Telefon: 030 / 42018042

E-Mail: info@zentrum-demokratische-kultur.de

Internet: www.exit-deutschland.de

In Nordrhein-Westfalen informiert das Präventionsprogramm "Wegweiser" über politischen Salafismus und bietet Betroffenen, Angehörigen und Freunden Hilfe. Telefon: 0211 / 8712728

E-Mail: info@wegweiser.nrw.de

Internet: www.wegweiser.nrw.de

Umfassende Informationen und Broschüren zu Extremismus-Themen finden Sie unter: www.mik.nrw.de/verfassungsschutz