Überwachungskameras für das eigene Zuhause oder die Geschäftsräume haben Hochkonjunktur. Praktisch sind vor allem drahtlose Modelle, die ohne störende Kabel an beliebigen Stellen aufgebaut oder aufgehängt werden können. Die aufgenommenen Bilder werden praktischerweise per Funk an ein Empfangsgerät übertragen – einen Monitor, den Computer oder auch das Smartphone. Eine scheinbar einfache Lösung, die allerdings einen großen Nachteil hat, von dem die meisten Nutzer nichts ahnen: Das Kamera-Bild kann ohne großen Aufwand abgefangen werden.

Übertragung per Funk Funk ist eine drahtlose Übertragung, bei der Signale durch elektromagnetische Wellen – also Funkwellen – übertragen werden. Dabei verwenden alle Kameras dieselbe Frequenz. Die Wellen können deshalb leicht mit entsprechenden Geräten, wie dem Breitbandempfang, abgefangen werden.

Spionage durch Fremde aus 400 Metern möglich



Diese enorme Sicherheitslücke entsteht, weil die drahtlosen Kameras ihr Bild-Signal nicht per Kabel, sondern per Funk an das jeweilige Empfangsgerät senden. Da das Bild-Signal zwischen Kamera und Empfänger unverschlüsselt ist, kann nicht nur der zum System gehörende Empfänger das Bild einsehen, sondern auch andere, insbesondere Breitbandempfänger. Sobald sich solche Empfänger von Fremden im Sendebereich der Kamera befinden, können sie die Bilder abfangen. "Alle analogen und digitalen Funk-Kameras können von einem externen Empfänger empfangen werden, sofern sie ihr Signal unverschlüsselt senden", bestätigt auch Sicherheitsexperte Udo Hagemann.

Je nach Kameratyp ist es somit möglich, aus mehr als 400 Metern Entfernung ein Bild-Signal zu empfangen und die betroffenen auszuspionieren. Dazu ist lediglich der besagte Breitbandempfänger und eventuell eine Richtantenne nötig – beides im Elektronik-Fachhandel oder im Internet frei erhältlich. Unbefugte müssen lediglich die richtige Frequenz der auszuspähenden Kamera finden und der Datenklau ist perfekt. Kriminelle können unter anderem Kassenbereiche von Geschäften beobachten und auf diese Weise an sensible Daten gelangen, oder sie können Wohnungen ausspähen und wissen genau, wann die Bewohner zu Hause sind – und wann nicht! "Man muss daran denken, dass auch Kriminelle solche Geräte besitzen", warnt Hagemann. "Und mit genau solchen Geräten bewaffnet gehen sie dann los und suchen entsprechende Funkkameras. Und dann passen sie den besten Moment ab, um einzubrechen."

Besitzer meist ahnungslos

Viele Nutzer dieser drahtlosen Kameratechnik ahnen nicht, welchen Risiken sie sich mit ihrer Überwachungskamera aussetzen, wie stern TV gemeinsam mit Udo Hagemann herausfand: Zwei Frauen, die bei einem Juwelier Schmuck kauften, ein offener Safe in einem Büro, eine Mutter und ihre Tochter, die zu Hause Kleider anprobierten – alles Bilder, die wir im Funkkamera-Test empfangen konnten, und die definitiv nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. "Ich war überrascht, wie viele Kameras es in Berlin gibt, die offen senden", so Udo Hagemann. "In 10 Stunden ist es uns gelungen, über 50 Kameras zu finden. Fast alle von uns konfrontierten Kamerabesitzer haben nichts davon gewusst, dass ihre Kamera von außen einsehbar ist."

Der Juwelier, dessen gesamter Innenraum von der Kamera per Funk an Unbefugte übertragen werden könnte, zeigte sich schockiert. Wer hier einen zweiten Empfänger besitzt, hat als Einbrecher leichtes Spiel. "Da müssen wir auf jeden Fall tätig werden, das geht ja mal überhaupt nicht!", so der Juwelier.

Auch Kneipenbesitzer Otti, dessen Lokalraum und Ladentheke wir problemlos aus 200 Metern Entfernung beobachten konnten, zeigte sich schockiert von der Reichweite der Kamera und dessen Aufnahmen.

Selbst Privathaushalte sind von diesem Problem betroffen: Eine junge Mutter hatte die Sicherheitskameras zu Hause installiert, um hin und wieder ihren Sohn und sein Kindermädchen beobachten zu können. Dabei hätte die Frau selbst die ganze Zeit beobachtet werden können! Besonders pikant: Die attraktive Dame nutzt eben dieses Zimmer auch als ihr Schlafzimmer. Sie war von dem Sicherheitsleck mehr als entsetzt: "Ich fühle mich total veräppelt. Wenn so etwas der Fall ist, müsste man darauf hingewiesen werden, dass es nicht sicher ist!"

So schützen Sie sich vor dem Ausspionieren Nur Kameras mit Kabelverbindung anschaffen Die sichererste Variante ist ein komplett kabelbasiertes Kamerasystem zu nutzen. Das setzt allerdings voraus, dass Kamera und Empfangsgerät (Monitor) mit einem Kabel verbunden sind. Die Kabelverbindung zum Empfangsgerät funktioniert wie eine Ader, durch die die Bild-Information geleitet wird. Sie ist die sicherste Variante vor Angreifern von außen, weil das Kabel nicht angezapft werden kann. Stellen Sie vor dem Kauf aber unbedingt sicher, dass sich bei der Kamera bei Kabelbetrieb die Funkfunktion auch wirklich abschalten lässt, da es auch Modelle gibt, die selbst dann zusätzlich weiterfunken. Auf Verschlüsselungsfunktion achten Bei internetbasierten Netzwerkkameras lässt sich das Funksignal zum Router meist verschlüsseln. "Will man unbedingt die Funkfunktion nutzen, sollte man nur eine Kamera kaufen, dessen Funksignal per sogenanntem WPA-Schlüssel, also WPA, WPA 1 oder besser: WPA 2, verschlüsselt werden kann. Und diese Verschlüsselung sollte man dann auch unbedingt nutzen", so Experte Hagemann. WPA2 ist die aktuell sicherste Verschlüsselung für WLAN-Signale. Sie muss aber auch beim verbundenen Router aktiviert sein. Vor dem Kauf sollte man in der Bedienungsanleitung also unbedingt nach dieser Verschlüsselungs-Funktion schauen. Installierte Kamera auf Verschlüsselungsmöglichkeit prüfen Sie besitzen schon eine Kamera? Einige Funk-Kamera-Systeme (IP-Kameras) haben eine Verschlüsselungsfunktion. Sie werden aber oft ausgeliefert, ohne dass diese Funktion aktiviert ist. Daher sollten Sie in die Einstellungen des Systems schnellstmöglich nachschauen, ob Sie diese Funktion aktivieren können. Stellen Sie dort und auch beim Router den Status WPA2 ein und vergeben Sie ein individuelles, gut geschütztes Passwort. Bei Doppelfunktion Funk aktiv ausschalten Es gibt Kameras, die sowohl per Funk als auch per Kabel in Betrieb genommen werden können, doch nicht jede Kamera schaltet bei Nutzung der Kabelfunktion automatisch die Funkfunktion aus Bei einer Kamera mit beiden Funktionen rät Udo Hagemann deshalb, die Funkfunktion aktiv auszuschalten. Fatal: Bei einer im stern TV-Test entdeckten Kamera kann die Funkfunktion gar nicht deaktiviert werden. Selbst wenn man sie per Kabel betreibt, könnte man bei der knapp 300 Euro teuren Kamera also immer noch ausgespäht werden. In diesem Fall kann man nur noch empfehlen: Stecker ziehen, austauschen. Die sicherste Technik Wenn ganz und gar sicher gehen will, sollte eine so genannte Netzwerk- oder IP-Kamera mit Internetfunktion anschaffen. Das setzt allerdings voraus, dass die Kamera per LAN-Kabel mit dem Router verbunden wird. Zudem müssen Router und Online-Zugriff auf die Kamera jeweils mit einem unterschiedlichen, sehr guten und sicheren Passwort versehen werden. Nach dem aktuellen Stand der Technik sei das die sicherste Variante, so der Experte.





Schutz bieten nur Kabel oder Verschlüsselung

Auf telefonische Nachfrage bei einem der Kamerahersteller garantierte man uns sogar, die Verbindung zwischen Kamera und Empfänger sei absolut sicher und sogar passwortgeschützt. Eine glatte Lüge, wie unser Test gezeigt hat: Auch diese Kamera war aus einer Entfernung von 100 Metern ausspähbar.

Unzählige Funk-Kameras haben den Weg in Geschäftsräume, Praxen, Firmengebäude und Privathaushalte gefunden – angeschafft, um unkompliziert für mehr Sicherheit zu sorgen. Doch letztlich können sie sogar das Gegenteil bewirken: Sie erleichtern Kriminellen das Ausspähen von Objekten. Auch Experte Udo Hagemann ist empört: "Ich finde es unverantwortlich, dass die Kamerahersteller in ihren Bedienungsanleitungen auf dieses Sicherheitsproblem nicht hinweisen." Die einzig sichere Alternative: Überwachungskameras kaufen, die nicht funken, sondern ihre Daten wie einstmals per Kabel zum Empfangsgerät übertragen.